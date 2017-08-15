Сестра показала редкие кадры Жанны Фриске

Наталья Фриске сильно скучает по старшей сестре. Чтобы почтить память Жанны, Наталья в очередной раз выложила в Сеть сразу несколько трогательных кадров певицы из личного архива.

Прошло уже больше двух лет со дня смерти Жанны Фриске. После трагического ухода из жизни звезды младшая сестра певицы, Наталья, делится с подписчиками редкими снимками Жанны. Сегодня она вновь опубликовала редкие фотографии артистки.

На них радужная Жанна гуляет вместе с любимым лабрадором Уиллисом и выглядит счастливой. Именно такой она запомнилась всем, кто был знаком с ее творчеством. Снимки Наталья сопроводила трогательным хэштегом #чутьближеклюбимым.

Поклонники сразу же принялись благодарить Наталью за возможность еще раз увидеть Жанну здоровой и улыбающейся, и в очередной раз вспомнили, какой необыкновенно красивой она была. "Какая яркая, нежная. Наташа, ты умничка. Фотографии очень хорошие", "Жанна навсегда останется молодой и красивой....", "Красавица Жанна", "Замечательные фотографии!", "Большое спасибо за фото! Они чудесные!", "Навсегда... красивая и стильная! Такой и помним", – не сдержали эмоций фолловеры.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Авг 14 2017 в 10:26 PDT

Напомним, 15 июня 2015 года не стало Жанны Фриске. Ее смерть потрясла всю страну. На чудесное выздоровление певицы надеялись все. Когда зимой 2014 года стало известно о тяжелой болезни Жанны, на призыв помочь ей материально откликнулись не только звезды, но и обычные граждане.

Собранных денег хватило не только на то, чтобы провести курс экстренной терапии, но и помочь нескольким страдающим от рака детям. Жанне становилось лучше, она вернулась в Россию из США и была настроена на то, чтобы победить недуг. Но чуда, увы, не произошло… Звезда умерла в подмосковном доме своих родителей, на руках у подруги Ольги Орловой. 16 июня, когда в СМИ попало скорбное известие о ее уходе, плакали все и даже природа в Москве.