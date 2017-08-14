С Фриске требуют проценты за присвоенные миллионы

Родители покойной певицы якобы несколько лет незаконно обогащались. Но теперь должны быть наказаны за свою чудовищную алчность.

На онлайн-платформе Change.org, позволяющей создавать и проводить гражданские кампании и собирать подписи под петициями, появилось обращение "истребовать в трехкратном размере миллионы, подло украденные семьей Жанны Фриске".

"Стало известно, что судебный процесс, связанный с пропажей денежных средств со счета певицы Жанны Фриске, на котором была собрана сумма на ее лечение, подошел к концу. Суд постановил, что семья Фриске, включая ее сына в лице представителя – Дмитрия Шепелева, должна вернуть Русфонду 21,6 миллиона рублей. Данное решение уже вступило в законную силу", – говорится в петиции.

"Но почему с этой бессовестной семейки взыскивают только эту сумму? С них стоит истребовать пени и проценты за каждый день незаконного присвоения денег, за каждого умершего ребенка, который не дождался помощь. Родители покойной Жанны Фриске обналичили и сняли со счета огромную сумму, зная, что их дочери ничто не может помочь", – продолжает автор документа.

"Заметим, что Перовским районным судом было заявлено, что суммарная стоимость наследства Жанны Фриске, по самым скромным подсчетам, составляет 90 миллионов рублей. Это ее квартира в Шмитовском проезде, машино-место, автомобиль Range Rover, половина загородного дома и участка в Истринском районе Подмосковья и банковские счета, на одном из которых – полмиллиона евро.

Исходя из этого можно сделать вывод, что для погашения долга перед благотворительным фондом хватит тех денег, которые лежат на счетах. С них же можно заплатить и проценты за многолетнее необоснованное обогащение семьи покойной артистки.

Родители Жанны Фриске через своих адвокатов заявляют, что Русфонд лишь организовал сбор средств от телезрителей и не может их требовать назад, поскольку эти деньги являются пожертвованиями от людей, мол, Фриске вообще не должны за них отчитываться. Они убеждали суд, что Жанна Фриске подписала с Русфондом безвозмездный договор, который прекратил свое действие со смертью певицы. Это все вранье!" – говорится далее.

"Требуем не только вернуть все оставшиеся после лечения Фриске деньги тем, кто их жертвовал, но и истребовать проценты за пользование чужими миллионами с семьи Фриске, конфисковать у них имущество в случае отказа и запретить выезд за границу", – резюмирует автор. Обращение он направил в Перовский суд, Русфонд и Федеральную службу судебных приставов.