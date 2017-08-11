Отец Жанны Фриске решился на крайние меры

На сегодняшний день представители семьи Фриске заявили, что будут подавать кассационную жалобу на решение суда. А в случае необходимости пойдут дальше – обратятся в Верховный суд.

Вчера Мосгорсуд постановил взыскать с родных Жанны Фриске 21,6 миллиона рублей. Эта сумма пойдет на лечение больных раком детей. "По правилам Русфонда мы расскажем на официальном сайте о каждом ребенке, получившем помощь из этих средств. Опубликуем порядок возврата пожертвований тем телезрителям, которые возразят против перевода больным детям их взносов", – цитирует президента благотворительного фонда Льва Амбиндера сайт "Комсомольская правда".

Напомним, первоначально пропавшие деньги были собраны поклонниками на лечение Жанны Фриске. Однако медики не смогли спасти певицу, Жанна умерла 15 июня 2015 года. После смерти поп-звезды ее семья не смогла подтвердить использование собранных денежных средств по прямому назначению, суд постановил вернуть деньги фонду.

Однако, родители Фриске не намерены возвращать деньги. Дело дошло до судебных приставов. На данный момент приставы устанавливают срок для добровольного исполнения решения суда. Если семья певицы по-прежнему будет сопротивляться, тогда решение исполнять в принудительном порядке. Приставы могут взыскать деньги или имущество Фриске.

Публикация от Жанна Фриске Zhanna Friske (@friskefan) Мар 15 2017 в 2:16 PDT

Отметим, судом было заявлено, что суммарная стоимость наследства Жанны Фриске составляет 90 миллионов рублей. И это по самым скромным подсчетам. У певицы нашли квартиру в Шмитовском проезде, машиноместо, автомобиль Range Rover, половину загородного дома и участка в Истринском районе Подмосковья и банковские счета , на одном из который полмиллиона евро.