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Нюша втайне отметила свадьбу на Мальдивах

Нюша. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Мама певицы еще не так давно в одном из интервью призналась, что праздновать бракосочетание дочь планирует на островах. Около недели назад звезда в компании семьи и друзей улетела на Мальдивы.

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Поклонники пришли к выводу, что певица пригласила такую большую компанию явно не для отдыха, а на праздничную церемонию бракосочетания. Фанаты внимательно следили за социальными сетями в надежде получить хоть какое-то подтверждение слухам. Смущало лишь одно: на фотографиях не было жениха. Однако, позднее в распоряжении "7 Дней" оказались снимки Нюши с возлюбленным.

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В начале июля Нюша и Игорь зарегистрировали свои отношения в Казани – на родине жениха артистки. Для певицы брак с Сивовым – первый, а вот Игорь стал мужем во второй раз. От предыдущего брака у него есть двое сыновей. Игорь Сивов является генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта. Когда в Татарстане проходила Универсиада в 2013 году, он активно принимал участие в работе комитета. Некоторое время Игорь занимал пост руководителя аппарата исполнительного комитета Казани. В начале 90-х годов Сивов был одним из членов команды КВН "Четыре татарина".  

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

Напомним,  в 2014 году стало известно, что Нюша встречается с Егором Кридом. По свидетельствам друзей и знакомых, между молодыми людьми вспыхнула настоящая любовь. Однако сами артисты долгое время не раскрывали своих чувств по отношению друг к другу. По слухам, певица несерьезно относилась к молодому человеку в силу его возраста. На тот момент Егору было 19 лет. Сам Крид как-то признался, что представлял Нюшу своей женой и матерью своих детей.

Автор: Василиса Моргунова15 августа 2017, 14:44
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