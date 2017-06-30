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Нюша проявила настойчивость с Путиным

Владимир Путин и Нюша. Фото: Dni.Ru
Популярная певица Нюша рассказала о своем большом достижении – общем фото с президентом России Владимиром Путиным. Артистке пришлось проявить настойчивость, чтобы получить желанный кадр.
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Нюша пришла в гости на популярное онлайн-шоу "ОК на связи!". Там она поделилась своими эмоциями от встречи с Путиным. Артистка призналась, что рядом с Владимиром Владимировичем чувствовала себя как за каменной стеной.

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Нюшу крупно подставили

 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Исполнительница и ее жених, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игорь Сивов, были вместе на Кубке Конфедераций. Там Нюша увидела Путина и отчаянно захотела с ним сфотографироваться. Хотя подойти к первому лицу страны и попросить об этом было неловко и страшновато.

"Это я, конечно же, была инициатором. Было очень и очень неудобно. Мне настолько сильно хотелось эту фотографию, потому что у сестры моей, олимпийской чемпионки, есть такая фотография. И я подумала: "Сейчас или никогда, нужно сфоткаться, проявить настойчивость". И поэтому сказала погромче: "Владимир Владимирович, позвольте фотографию". Он в этот момент располагал временем, поэтому все сложилось", – не скрывая своей радости, рассказала довольная Нюша.

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Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

Путин произвел на артистку незабываемое впечатление. "Я на самом деле очень переживала, потому что не знаешь, как будешь себя чувствовать. С разными людьми общаешься по-разному. И я очень переживала, что подойду и не смогу даже попросить сфотографироваться. С другой стороны, когда я оказалась рядом и поняла, что уже можно, я почувствовала абсолютное спокойствие. Я была рядом с человеком, который внушает доверие, спокойствие, как за каменной стеной. Это очень здорово. Меня, если честно, переполняла гордость за то, что такой человек управляет нашей страной", – призналась звезда эстрады.

Нюша. Фото: пресс-служба сайта "Одноклассники"

К слову, во время эфира зашла речь и о будущей свадьбе Нюши. Когда Игорь Сивов позвал ее замуж, она не раздумывала долго. "Я сразу сказала "да". Точнее я сказала "конечно!". Я была в шоке. Поза была классическая, но коробка была особенная. Это был маленький кокосик. Я очень люблю кокосы, и вот мой избранник так все устроил", – похвасталась артистка.

Нюша. Фото: пресс-служба сайта "Одноклассники"

В данный момент исполнительница занята подготовкой к церемонии бракосочетания. "Бледно-брусничный или бледно-персиковый? Такой выбор стоял, когда я думала, во что же одеть подружек невесты на моей свадьбе. Я полным ходом готовлюсь к этому замечательному событию, – сообщила Нюша. – И, конечно, очень важно, чтобы мои девчонки тоже были супер-пупер классные".

Нюша. Фото: пресс-служба сайта "Одноклассники"

Певица очень ответственно подходит к этому вопросу. "Вплоть до того, что сама поехала выбирать ткань, пощупала ее, посмотрела на нее, чтобы всем она подходила. Девочки все разные, кто блондинка, кто брюнетка, кто светленькая, кто загорелая, и мне очень хотелось всем угодить, чтобы все были довольны", – подчеркнула Нюша.

Автор: Елена Алешина30 июня 2017, 13:46
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