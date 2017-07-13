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Нюшу тайно выдали замуж за советника президента

Нюша. Фото: GLOBAL LOOK press\Natalia Shakhanova
Светские СМИ сообщили о тайной свадьбе популярной исполнительницы Нюши и ее избранника – генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Говорят, влюбленные расписались в Казани.
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О помолвке с Сивовым 26-летняя Нюша объявила во всеуслышание и даже похвасталась кольцом с бриллиантом в Instagram. А вот о свадьбе почему-то умолчала. По информации издания Super.ru, молодожены связали свои судьбы в атмосфере строжайшей секретности.

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 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Журналисты выяснили, что произошло памятное для влюбленных событие в Казани. В этом городе певица была около трех недель назад. А сейчас она в Витебске, куда прилетела ради "Славянского Базара".

Поклонники, ошеломленные новостью, уже вовсю виртуально поздравляют исполнительницу со сменой семейного статуса. Сама она эту информацию пока не комментировала. Видимо, решила, что счастье любит тишину.

Отметим, что незадолго до события артистка рассказала, что ее торжество будет скромным. "Свадьба для меня, как и вся моя личная жизнь, – очень интимный момент. Мне хочется, чтобы этот день прошел только в кругу моей семьи, близких и друзей. Поэтому, конечно, свою свадьбу я вижу скорее скромной", – отметила певица. Выходит, Нюше удалось осуществить задуманное и сходить в ЗАГС без лишних свидетелей и шумихи в СМИ.

К слову, свадьбу Нюши на недавней пресс-конференции прокомментировал ее бывший бойфренд Егор Крид. Он пожелал исполнительнице счастливой семейной жизни. "Поздравляю ее, скоро она выходит замуж. Молодец! Это свершилось!" – порадовался за Нюшу Егор.

Сразу после помолвки певица поделилась счастьем с репортерами. По словам звезды, в момент знакомства с Игорем она сразу почувствовала, что это именно тот человек, которого она так долго искала. "Когда мы с ним только заговорили, мне показалось, что я знаю его всю жизнь…" – призналась популярная исполнительница.

Невеста я))) ❤️ #тебялюбить

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

Родные певицы тепло приняли ее избранника. Нюша заявила, что теперь наконец почувствовала – у нее есть поддержка и крепкое мужское плечо, на которое можно положиться.

Как писали Dni.Ru, Игорь Сивов родом из Казани. В конце 90-х он выступал в команде КВН "Четыре татарина". Игорь на десять лет старше Нюши. От первого брака у него есть два сына.

Автор: Елена Алешина13 июля 2017, 15:16
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Глюк'oZa и Нюша удивили нарядами

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