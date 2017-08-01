Собчак с Виторганом показали нежность к сыну

Теледива очаровала поклонников новым снимком своего первенца Платона, которому пока еще нет и года. Новоявленные родители Собчак и Виторган души не чают в сыне Платоне.

Недавно Ксения опубликовала фото семейной идиллии. На снимке в Instagram ведущей ее муж играет вместе с Платоном. Максим Виторган выглядит очень счастливым. "Нюхаем счастье", – так Собчак подписала кадр. Поклонники принялись желать малышу расти здоровым, на радость своим родителям. Некоторые даже заметили сходство ребенка с его звездной мамой, несмотря на то, что лицо маленького Платона почти закрыто.

Кстати, на днях Ксения Собчак и Максим Виторган вернулись из Юрмалы. Компанию телеведущей и актеру составили их близкие люди – Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик, а также мать Ксении Людмила Нарусова. Звездная пара с удовольствием делилась снимками, на которых вместе с сыном купалась в море и наслаждалась безоблачной погодой.

По словам двоюродной сестры Ксении Аллы Усовой, Собчак читает много разной литературы, посвященной воспитанию детей. Иногда применяет советы из книг на практике. Так, недавно она решила убаюкивать Платона с помощью пения птиц или плеска моря.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 1 2017 в 1:29 PDT

"Племянник улыбчивый, спокойный, совсем не крикун, характером похож на папу. Мы видимся не так часто, чтобы он начал меня узнавать. Обычно привожу ему всякие погремушки, дарю одежду, но малыш невероятно быстро растет", – цитирует Аллу StarHit.

Когда стало известно о том, что Ксения ждёт ребенка, в Интернете начались пересуды. Многие утверждали, что живот у Собчак – накладной, другие уверяли, что ребенка Ксении вынашивает суррогатная мама. А сама Собчак не вынашивает, потому что ненавидит детей. Однако, как можно заметить по микроблогу звезды, материнство благоприятно сказалось на ней.