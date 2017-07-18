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Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Ксения Собчак высказалась о скандале из-за "золотой свадьбы" дочери судьи из Краснодара. Светская львица подсчитала, сколько реально могла потратить Елена Хахалева на торжество, и разнесла звезд за ложь.
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Ведущим "скромной" церемонии был Николай Басков. Также гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Сосо Павлиашвили и Иосиф Кобзон, а одним из свадебных подарков молодоженам стал автомобиль "Бентли".

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Сюжеты "Золотая" свадьба дочери судьи

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

По информации СМИ, торжество обошлось где-то в два миллиона долларов. Служительница Фемиды, доход которой в прошлом году составил 2,6 миллиона рублей, оправдалась тем, что свадьбу организовывал ее бывший супруг, занимающийся бизнесом, а звезды пришли на мероприятие в качестве гостей, просто по дружбе.

Ксения поделилась своим мнением о нашумевшей свадьбе в Instagram. Кое-какие утверждения и факты о церемонии журналистка поставила под сомнение.

"Первый признак, что люди в стране привыкли к посткризисным, новым экономическим реалиям жизни – стали много праздновать и гулять! Общему тренду поддалась и судья Хахалева, к которой "чисто по дружбе" за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Меладзе, еще за 45 тыс евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо – это же открытая информация, в любом агентстве!" – озвучила интересующие многих цифры Собчак.

Светская львица отметила, что в этой истории много лживой информации. "а судьи кто?" как говорится, или #завидуеммолча (не понимаю, где, кстати, ей там насчитали 2 ляма? Свадьба думаю по реальным ценам уложилась в 500 тысяч долларов. Но для судьи неплохо. Без размаха какого-нибудь Захарченко конечно, так "скромно посидели"...🙈🙈🙈 Но вот врать про "приехали по дружбе" зачем?" – упрекнула Собчак артистов, кинувшихся утверждать, что они были подарком, пели якобы чуть ли не бесплатно.

Ксения дала понять, что подобные заявления знаменитостей, засветившихся на свадьбе, абсурдны. "Все же мы работаем в одной индустрии, и по кодексу профессии никто из тех, кто выступал, комментировать ничего не будет, но все же знают директоров этих артистов! И мы все общаемся! Зачем за дураков держать...?:(. Я люблю красивые мероприятия, но когда на заработанные люди гуляют... И если это правда деньги бывшего мужа, а не "на судимостях" заработанные, зачем врать про бесплатные выступления:)?" – недоумевает журналистка.

Напомним, вызвавшая широкий общественный резонанс свадебная церемония состоялась еще в июне. Однако известность событие получило только на днях, когда о нем написал российский адвокат Сергей Жорин.

В своем аккаунте в Instagram он выразил возмущение богатством торжества, назвав его "плевком в лицо". "Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц, по восемь часов каждый день. Утритесь, коллеги, которые, ссылаясь на действующее законодательство, пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде", – написал Жорин.

Автор: Елена Алешина18 июля 2017, 21:59
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