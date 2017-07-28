На Собчак набросились за свинство на диване

Ксения Собчак регулярно публикует в Сети свои рассуждения относительно той или иной проблемы. Ксении порой достается от особо агрессивных подписчиков, как, например, в этот раз.

"Моего водителя сегодня не выпустили из России из-за того, что у него не было обратного билета. У меня вопрос: вот в чем смысл вообще запрашивать этот пресловутый "обратный билет", если купить его занимает три минуты, а сдать и того меньше? Покупаешь-показываешь-сдаешь вообще без потерь в деньгах. Неужели таможенники считают, что если кто-то решит не вернуться, то они не додумаются до такой "сложной" схемы?" – опубликовала крик души телеведущая.

Среди солидарных с Ксенией, нашлись и те, кто проигнорировал поставленную проблему и разглядели в поведении Собчак свинство. Все дело в том, что на постановочном кадре Ксюша сидит на диване, пряча голову в коленки, а ногами опирается о подлокотник.

Одна из подписчиц была крайне возмущена тем, что Ксения не сняла обувь прежде, чем поставить ноги на диван: "Через год ваш ребенок будет ползать, бегать и облизывать подобные подлокотники, трогать ручками, прикасаться лицом. Вы же женщина, мать, воспитанный человек. Фотография не стоит этого свинства".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 28 2017 в 1:00 PDT

"А ботинки на кресло ставить – это нормально? Прежде, чем возмущаться, может, правила общепринятого приличия научитесь соблюдать?", – подхватила другая. Интернет-пользователи, они такие. Дай только повод придраться к чужим несовершенствам. Еще недавно супруга Ксении, Максима Виторгана, упрекнули в недопустимом обращении с ребенком. Надо отметить, что актер и его жена с юмором относятся к подобного рода выпадам и не придают значения злостным комментаторам.