Кушанашвили напал на Дрю Бэрримор

От острого языка шоумена досталось не одной звезде отечественного шоу-бизнеса. Что уж там российские селебрити! Кушанашвили не погнушался и на Голливуд замахнуться.

Отар выложил пост в микро-блоге, где разнес американский комедийный сериал "Диета из Санта-Клариты", в частности, актрису Дрю Бэрримор, сыгравшую в многосерийном фильме одну из главных ролей. "Я никогда не был высокого мнения о Дрю Бэрримор, но насколько она беспомощна в "Диете из Санта-Клариты", трудно даже описать", – отозвался об отсутствии таланта голливудской актрисы Кушанашвили.

Антипублицист, как он сам себя называет, сравнил Дрю с Джадой Пикетт-Смит, которая, по мнению музыкального критика, сыграла не лучше в телесериале "Готэм". На этом негодование артиста не иссякло. Он разочаровано сообщил, что не понимает, как уважаемый им актер, Тимати Олифант, оказался задействован в многосерийной кинокартине.

Публикация от Отар Кушанашвили (@otar.kushanashvili) Июн 7 2017 в 1:53 PDT

"Но Бэрримор еще полбеды, она всегда была отталкивающей, а вот, что в этом сериале делает Тимати Олифант, которого я почитаю после "Правосудия", – этого я в толк взять не могу. И ведь не бедные люди, чтобы сниматься в дерьме по нужде крайней. Одно хорошо: после такого ужаса невольно повышаешь самооценку", – заключил разгромную тираду артист.

Публикация от Отар Кушанашвили (@otar.kushanashvili) Май 13 2017 в 12:57 PDT

Как известно, Отара с детства привлекала журналистика. Свои первые статьи он, будучи школьником, публиковал в газете "Кутаисская Правда". В последствие был с позором изгнан с факультета журналистики Тбилисского государственного университета за непристойное поведение. Именно скандальность и циничность привели Кушанашвили к триумфу.

Первым, кто заметил, что дерзость молодого человека можно направить на повышение рейтингов, был Иван Демидов. С тех пор в российском шоу-бизнесе нет почти ни одной звезды, до которой бы не дотянулся длинный язык шоумена.