Жена известного юмориста расплакалась от отчаяния

Семен Альтов рассказал о происшествии в Португалии. Подвел навигатор и незнание иностранного языка. Но все разрешилось благополучно.

Семен Альтов – писатель-сатирик, сценарист, артист. Он выделяется среди коллег особенной манерой исполнения – выходит на сцену с мрачным выражением лица и читает монологи монотонным низким голосом. Порой из-за этого случаются разные казусы.

"Когда я работал в Ленинградском доме актера, однажды зазвонил телефон, – вспоминает Альтов. – Женский голос попросил Николая Петровича. Я ответил: "Вы не туда попали". Тогда она сказала мне: "Не бросайте трубку, поговорите еще!" Какое-то радио провело опрос, и оказалось, что мой голос мужчин успокаивает, а женщин возбуждает".

Артист признался: его узнают по голосу в разных точках планеты, что для него уже неудивительно. "Когда мы были в Португалии с женой, то взяли машину, чтобы изучить окрестности. Навигатор решили не брать, думали, что сами доедем. Когда оказались непонятно где, то хотели спросить у местных жителей дорогу. Оказалось, что они не знают английского и говорят только на родном языке. В один из вечеров заблудились, жена начала плакать. Мы вышли из машины, а навстречу нам шел человек, который говорил кому-то по телефону: "Или это глюки, или это Альтов", – цитирует артиста издание "Только звезды".