Известная актриса породнилась с главой "Русфонда"

Журналисты чисто случайно узнали, что в жизни звезды фильма "Гостья из будущего" Натальи Мурашкевич большие перемены. Исполнившая роль девочки Алисы Селезневой артистка развелась и снова вышла замуж, а также родила дочь,

О новом браке Натальи Мурашкевич репортерам рассказал ее бывший муж Денис. "Она несколько лет жила с Сергеем Амбиндером, потом они официально заключили брак. У них прекрасная семейная жизнь", – сообщил Мурашкевич.

Журналисты выяснили, что новый муж Натальи 42-летний Сергей Амбиндер – дизайнер, сын главы благотворительной организации "Русфон", который регулярно муссируется в СМИ из-за пропавших миллионов, собранных на лечение певицы Жанны Фриске. Сергей работает в "Русфонде" под началом отца Льва Амбиндера, руководителя и идейного вдохновителя проекта помощи детям, больным раком.

Дальше – больше. Оказалось, Наталья подарила Сергею дочь. Малышка появилась на свет в феврале 2013 года, девочку назвали Софьей, передает сайт "Комсомольская правда". Сейчас женщина не работает, полностью посвятив себя семье.

Наталья и Сергей познакомились в компании общих знакомых. Как утверждают друзья, рядом со вторым мужем она выглядит более счастливой, чем во времена своего непростого первого брака. По отзывам, Сергей очень добрый и спокойный. Дочь Натальи от первого брака Алеся в прекрасных отношениях и с отчимом, и с родным отцом. Более того, и бывший муж Натальи Денис ладит со всеми членами новой семьи экс-супруги. "Столько времени прошло, чего уж делить! Семейная жизнь Наташи – это ее новая история", – объяснил Денис Мурашкевич.

Отметим, что Наталья по образованию не актриса. Более того, учиться на артистку она никогда не хотела. После вуза Наталья работала микробиологом в московской клинике, затем заняла руководящий пост в компании, разрабатывающей и производящей тест-системы для диагностики инфекционных заболеваний.