Нюша на людях вступила в перепалку с женихом

Популярная певица Нюша и ее жених, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игорь Сивов, вступили в перепалку на людях. Молодые люди поспорили, кто из них будет объявлять победителя номинации на церемонии закрытия сезона КХЛ.

Артистка и ее будущий муж едва вышли на сцену, как начали препираться. "Для меня огромная честь объявить номинантов, потому что они одни из самых лучших судей", – начал говорить Сивов. Однако Нюша его перебила. "Почему для тебя? Подожди! Мы поговорили, и я решила, что я назову победителя", – строго сказала Нюша.

Тогда жених забрал у исполнительницы микрофон и продолжил: "Стой, стой, стой! Что значит – ты решила?! Это я играл в хоккей десять лет в школе!" – напомнил возлюбленной Игорь. Но Нюшу такой ответ не устроил. "Давайте сейчас нас рассудит главный судья КХЛ", – предложила артистка, таким образом подведя разговор к лауреатам премии.

По словам очевидцев, Нюша и ее бойфренд затеяли перепалку в шутку, чтобы развлечь заскучавших зрителей и привлечь внимание к победителям. Некоторые отметили, что спор влюбленных выглядел не очень натурально, так как актерское мастерство хромает.

Большинство же пользователей Сети пришли ко мнению, что артистка и ее избранник идеально смотрятся вместе. "Какие они милые", "завидую я этому Игорю", "красивая пара, приятно смотреть", "женишка показала. обычный мужик", "Так мило😍Будущая семья", "Они подходят друг другу. Такие красивые", "Отхватила себе богатенького", "Какие нюши", ﻿"какие они классные", – принялись умиляться комментаторы.

Невеста я))) ❤️ #тебялюбить Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Янв 24 2017 в 2:41 PST

Напомним, Нюша скоро выйдет замуж. У нее уже состоялась помолвка с возлюбленным. По признанию певицы, когда она только познакомилась с Игорем, то сразу почувствовала, что это именно тот человек, которого она так долго искала. "Когда мы с ним только заговорили, мне показалось, что я знаю его всю жизнь…" – призналась популярная исполнительница.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Мар 10 2017 в 9:31 PST

Разумеется, певица уже познакомила любимого мужчину со своей семьей. Родные тепло приняли избранника артистки. Нюша заявила, что теперь наконец почувствовала – у нее есть поддержка и крепкое мужское плечо, на которое можно положиться.

Как писали Dni.Ru, Игорь Сивов родом из Казани. В конце 90-х он выступал в команде КВН "Четыре татарина". Игорь на десять лет старше Нюши. От первого брака у него есть два сына.

