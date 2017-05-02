52-летняя Эппле шокировала своим видом в купальнике

52-летняя Жанна Эппле шокировала фанатов своим видом в купальнике. Фото загорающей в бикини известной актрисы появились в Сети.

Театральная и киноактриса Жанна Эппле может похвастаться великолепной фигурой, которую лишний раз продемонстрировала, опубликовав свои фотографии на страничке в сети Instagram. На снимках 52-летняя звезда сериала "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." запечатлена в крохотном купальнике яркого салатового цвета. Фото артистка предпочла никак не подписывать.

Впрочем, многочисленные подписчики и так все поняли. Шок от опубликованных кадров немедленно сменился восторгом. "Женщина полная сексуальной энергии) 😊", "Нет слов, супер!", "Отличное фото!!! Красотка!👍", "да нереально...мне 27 и пузо после родов в 3 раза больше😁", "Вы-великолепны!", "конфета 🍭 😘👌✨💋", "На футбольном поле)))", "Жанна нет слов очень сексуальна ммм!!!💥👑🌹💎💐👍👍👍😍😍😍 Влюблен!!!😉" – рассыпались в комплиментах подписчики.

Ранее в интервью Жанна объяснила, как ей удается выглядеть такой стройной. По словам актрисы, все дело в генетике. "Когда я в семилетнем возрасте пришла в секцию художественной гимнастики, то тренеры первым делом пригласили моих родителей, чтобы на них посмотреть. От природы поддерживать себя в форме для меня ничего не стоит, ужасно люблю поесть, очень вкусно готовлю блюда французской кухни. Мои друзья – Стас Садальский и Татьяна Васильева – называют меня прожорливой плюшкой", – поведала Эппле.

Публикация от Жанна Эппле (@epple.ymnaya) Май 1 2017 в 6:59 PDT

При этом актриса недавно призналась, что у нее проблемы с лицом. Она пояснила, что не нравится себе на фотографиях. "Что то происходит с лицом. Я не нравлюсь себе на всех без исключения фотографиях. Чужой человек смотрит на меня с фотографий. Может это Московская усталость, может, возраст, может-еще что то (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Жанна.

"Вероятнее всего, это Московская усталость, плюс возраст, плюс что-то еще. Нужно как-то приспосабливаться жить с таким лицом. И такими фотографиями", – написала Эппле на своей страничке в Instagram.