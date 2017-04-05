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Шоу-бизнес

Инна Чурикова перестала выходить на связь

Инна Чурикова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
В последний раз актрису слышали в воскресенье. Видимо, времени на разговоры у нее пока нет.
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Инна Чурикова сегодня репетирует главную роль в спектакле своего мужа Глеба Панфилова "Аудиенция". Его премьера состоится 25 апреля на сцене Театра Наций. Корреспондент Dni.Ru позвонил актрисе, чтобы узнать, как ей работается над ролью британской королевы Елизаветы II. Но трубку Чурикова не взяла.

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Марина, директор актрисы, прояснила ситуацию. "Я уже три дня не слышала Инну Михайловну, – рассказала она Dni.Ru. – На звонки она сейчас не отвечает. Просто, видимо, очень занята работой в театре. В воскресенье Чурикова мне сама позвонила, объяснила, что ставит телефон не бесшумный режим, бросает его в сумку и забывает. Она очень трепетно относится к роли, отдает всю себя. Поэтому пока на связь не выходит".

Спектакль, над которым сегодня так сосредоточенно работает Чурикова, поставлен по пьесе знатока британского двора Питера Моргана – автора сценария фильма "Королева" и сериала "Корона". В 2013-м она была поставленна в лондонском театре "Гилгуд", а спустя два года с успехом прошла на Бродвее. В обоих спектаклях Королеву сыграла Хелен Миррен, английская звезда с русскими корнями.

Узнав о том, что в русской версии "Аудиенции" Елизавету II сыграет российская звезда Инна Чурикова, драматург не только дал согласие на постановку, но, приехав в Москву, адаптировал пьесу, заострив внимание на отношениях Британии и России.

Автор: Феликс Грозданов5 апреля 2017, 16:10

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