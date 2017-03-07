Следователи поставили точку в деле Джорджа Майкла

Следователи поставили точку в деле о смерти Джорджа Майкла. Они объяснили, почему умер легендарный исполнитель.

Джордж Майкл умер по естественным причинам, утверждают следователи. Согласно заключению коронера, у певца была болезнь сердца, а также жировой метафорфоз печени. По словам старшего следователя Оксфордшира Даррена Солтера, вскрытие показало, что у Джорджа Майкла была "дилатационная кардиомиопатия с миокардитом и жировая инфильтрация печени". Он также добавил, что поскольку смерть Джорджа Майкла была вызвана естественными причинами, расследование проводиться не будет, отмечает AFP.

Ранее отмечалось, что Джорджа Майкла, умершего в декабре 2016 года, похоронят только в марте. Оказалось, результаты токсикологической экспертизы еще не были получены. По утверждению близких друзей, Джордж не собирался умирать. Наоборот, Майкл собирался завести ребенка в 2017 году. На такое ответственное решение его вдохновил коллега по сценическому цеху Элтон Джон, у которого есть двое сыновей, рожденных суррогатной матерью. Джордж Майкл планировал усыновить ребенка или также прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Напомним, британский певец скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Прибывшие полицейские не обнаружили никаких "подозрительных обстоятельств". "С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время", – заявил представитель известного исполнителя.

#BREAKING Singer George Michael died of natural causes: coroner — AFP news agency (@AFP) 7 марта 2017 г.

Планировалось, что Джорджа Майкла похоронят рядом с матерью Лесли Панайоту в семейной могиле на кладбище в Хайгейте на севере Большого Лондона. Лесли скончалась от онкологического заболевания в 1997 году, именно тогда Джордж Майкл приобрел здесь место.