Любовника не позвали на похороны Джорджа Майкла

Состоялись похороны певца Джорджа Майкла. Интересно, что даже возлюбленного популярного исполнителя не позвали на церемонию.

Несмотря на то, что поклонников у Джоржа Майкла было огромное количество по всему миру, и они хотели бы попрощаться с кумиром, родственники певца заявили, что похороны будут скромными и даже тайными. Что и говорить, не позвали даже любовника исполнителя Фади Фаваза, который, кстати, и сообщил о смерти артиста.

Журналисты узнали о похоронах Джорджа Майкла из аккаунта Фади в социальной сети Twitter. Судя по свежей публикации Фаваза, сам он выяснил о церемонии лишь сейчас. "Девять дней назад", – коротко сообщил безутешный возлюбленный знаменитости.

Ранее Фади Фаваз написал в аккаунте, как он скучает по Джорджу, а также опроверг всякие домыслы о себе, которые муссировались в прессе. "Я бы хотел сообщить три факта о себе. 1. Я хороший фотограф. 2. мне 40 лет. 3. Я умный человек", – написал Фаваз.

Как писали Dni.ru, следователи поставили точку в деле о смерти Джорджа Майкла. Согласно их докладу, Джордж Майкл умер по естественным причинам. У певца была болезнь сердца, а также жировой метафорфоз печени. По словам старшего следователя Оксфордшира Даррена Солтера, вскрытие показало, что у Джорджа Майкла была "дилатационная кардиомиопатия с миокардитом и жировая инфильтрация печени".

По утверждению близких друзей, Джордж не собирался умирать. Наоборот, Майкл собирался завести ребенка в 2017 году. На такое ответственное решение его вдохновил коллега по сценическому цеху Элтон Джон, у которого есть двое сыновей, рожденных суррогатной матерью. Джордж Майкл планировал усыновить ребенка или также прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Напомним, британский певец скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Прибывшие полицейские не обнаружили никаких "подозрительных обстоятельств". "С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время", – заявил представитель известного исполнителя.

