Самые роскошные наряды премии "Ника"
Актриса Юлия Высоцкая, получившая статуэтку как лучшая актриса в картине "Рай", выбрала для церемонии награждения черное платье в пол с пикантным разрезом. Наряд с открытыми плечами, украшенный объемными цветами, подчеркивал ее прекрасную фигуру.
Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова появилась на церемонии в необычном для себя образе – в темно-коричневом платье, усыпанном блестками, с глубоким декольте. Актриса с удовольствием позировала фотографам. "Нике" 30 лет! Меня еще и в проекте и в мечтах не было, а премия уже была", – рассказывает звезда.
Актриса Надежда Оболенцева была просто ослепительной в белом платье на тонких бретельках и наброшенном поверх кардигане крупной вязки. Длинные серьги подчеркивали изящную шею артистки.
Отличилась на церемонии награждения и Эвелина Бледанс. Ее изящная шляпка с белой вуалью просто покорила всех присутствующих.
Актриса Валерия Ланская блистала в черном платье, украшенном нежными цветами из страз. Высокая прическа и изящное колье завершали образ.
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