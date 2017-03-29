Самые роскошные наряды премии "Ника"

В Театре имени Моссовета вручили национальную кинематографическую премию "Ника". Интересными оказались не только киноитоги, но и платья звезд.

Актриса Юлия Высоцкая, получившая статуэтку как лучшая актриса в картине "Рай", выбрала для церемонии награждения черное платье в пол с пикантным разрезом. Наряд с открытыми плечами, украшенный объемными цветами, подчеркивал ее прекрасную фигуру.

Публикация от Bileti-v-Teatr.RU (@biletivteatrru) Мар 28 2017 в 11:00 PDT

Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова появилась на церемонии в необычном для себя образе – в темно-коричневом платье, усыпанном блестками, с глубоким декольте. Актриса с удовольствием позировала фотографам. "Нике" 30 лет! Меня еще и в проекте и в мечтах не было, а премия уже была", – рассказывает звезда.

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) Мар 28 2017 в 2:25 PDT

Актриса Надежда Оболенцева была просто ослепительной в белом платье на тонких бретельках и наброшенном поверх кардигане крупной вязки. Длинные серьги подчеркивали изящную шею артистки.

Публикация от nadineobolentseva (@nadineobolentseva) Мар 28 2017 в 2:13 PDT

Отличилась на церемонии награждения и Эвелина Бледанс. Ее изящная шляпка с белой вуалью просто покорила всех присутствующих.

Премия "Ника" Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Мар 28 2017 в 10:29 PDT

Актриса Валерия Ланская блистала в черном платье, украшенном нежными цветами из страз. Высокая прическа и изящное колье завершали образ.