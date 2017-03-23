Как живет 75-летняя Людмила Чурсина

Актриса задумалась об уходе в монастырь. Но она знает, что это – тяжелый труд.

Людмила Чурсина сыграла почти в сотне кинофильмов и полутора десятках спектаклях. Но какая она, любимая актриса, по ту сторону рампы? "Вот я сегодня встала, и слава богу. Давление более или менее нормальное, руки-ноги работают – отлично. Значит, надо быть благодарным, что пока все хорошо", – говорит Чурсина.

По словам актрисы, она довольна далеко не всем, что происходило в ее жизни: "Каждый раз, когда что-то не получилось, а это бывало часто – и комплексы мучили, и стеснительность, с детства идущая. Казалось, что я занимаю чужое место и кто-то интереснее, ярче, уместнее".

Комплексы у Чурчиной – во многом из-за внешности. "Я была очень высокого роста, – признается она. – Сутулилась, каблуки для меня были недоступны. И только когда появились модели под метр восемьдесят, я поняла, что у меня хороший рост". Людмила Александровна, кстати, до сих пор иногда выходит на подиум в качестве модели, несмотря на почтенный возраст.

Но сама она все чаще мечтает о другом: "Хочется делать то, что тебя как-то отрывает от быта, от бренной земли, которую мы изуродовали и не уважаем. Читать, например: есть много книг, которые я еще не прочла и едва ли уже успею. Люблю произведения старцев, святых – они придают силы".

По словами Чурсиной, у нее не раз возникало желание уйти в монастырь. "Но всякий раз, когда бываю в женских монастырях, я понимаю, что все это не просто так. Ты не просто молишься – это работа. А главное – это должно доставлять радость, иначе очень трудно жить в монастыре", – цитирует актрису газета "Мир Новостей".