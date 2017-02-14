Виктор Раков уезжает в Сибирь

Виктор Раков меняет место жительства. Популярный театральный актер собирается жить в Сибири.

В начале февраля Виктор Раков отметил круглую дату. Популярному артисту исполнилось 50 лет. Судьба благосклонна к актеру: в отличие от многих своих коллег, которые сидят без работы, Раков плотно занят в театре. Спектакли с его участием идут буквально каждый день. А вот с кино дела обстоят куда хуже. Несмотря на то, что Виктору приходит на рассмотрение множество сценариев, сниматься он не спешит.

"Совсем недавно в очередной раз предложили что-то похожее на "Ментов". Я сразу отказываюсь играть ментов: расследовать дела, да и вообще эта воровская романтика мне совершенно неинтересна. Это уже так изъезжено, заезжено и замызгано", – объяснил Раков.

Пока же Виктор готовится к работе над большим историческим проектом, ради которого даже планирует переехать в Сибирь. "Это многосерийный телевизионный проект про губернатора Сибири Гагарина. Мне кажется, что это будет очень и очень интересно. Все практически будет сниматься в Тобольске. На какое-то время придется уехать из Москвы", – цитирует популярного актера "Собеседник".

В свободное время Раков изготавливает керамические тарелки. "Вчера взял с собой в мастерскую сына и показал ему. Поначалу у него не получалось, он расстраивался. Но потихонечку Данила втянулся и стал делать сам. Я его похвалил: в итоге мы сделали черный пистолет. Увлекать ребенка надо собственным примером. Я в этом абсолютно уверен", – отметил Раков.

Напомним, у Виктора Ракова и его жены Людмилы двое детей: дочери Анастасии 24 года, сыну Даниилу девять. Отметим, что мальчика Виктор и Людмила усыновили. Супруги вместе более четверти века. От первого брака у Ракова есть сын Борис.