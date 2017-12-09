На "Доме-2" разгорелся новый секс-скандал

"Дом-2" славится своими регулярными скандалами. Очередное громкое разбирательство разгорелось после того, как сразу две девушки заподозрили свою коллегу по цеху в оказании эскорт-услуг.

Версию о том, что Марго Овсянникова, будучи в Дубае, работала в эскорте, озвучили Алиса Литинская и Мэри Кулешова. При этом обе девушки подчеркнули, что к своей товарке относятся с симпатией, а доказательств этим словам у них есть. В своих рассуждениях они ссылаются на мнение других участников "Дома-2" и слова зрителей.

"Я наслышана, что она занималась в Дубае эскортом или проституцией, не знаю точно, чем. Но это могут быть, конечно, слухи", – цитирует портал Dom2Life Алису Литинскую. "Я изначально к ней очень хорошо относилась. Она девчонка неплохая, на своей волне, со своими тараканами", – заверила она.

Публикация от Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret) Окт 1 2017 в 10:15 PDT

Похожим образом высказалась подруга Алисы Литинской Мэри Кулешова. "То, что она занималась эскортом… Ну, это ее личная жизнь, пусть что хочет, то и делает хоть в Дубае, хоть в Канаде. Я никого не хочу осуждать", – выразила она свое мнение. Кроме того, она заметила, что у других участников телестройки изначально было плохое отношение к Марго Овсянниковой.

Публикация от Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret) Ноя 7 2017 в 1:25 PST

"Меня все пытались настроить против Марго. С ней практически никто не общался, ее "гнобили". Одна я с ней начала разговаривать. Потом приехала Алиса, ей тоже сказали, что не надо общаться с Марго. Но она оказалась классной", – рассказала Мэри Кулешова.

Публикация от Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret) Ноя 27 2017 в 3:57 PST

О темном прошлом красотки из "Дома-2" любят порассуждать и зрители телепроета. Они считают, что в отношениях с сильным полам та ведет себя излишне фривольно. Ее поведение они списывают не на легкость характера Овсянниковой, а на ее распущенность. Сама девушка не спешит оправдываться и лишь замечает, что подобные слухи про нее распускают от зависти.