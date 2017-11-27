Яну Рудковскую раскритиковали за внешний вид ребенка

Продюсер Яна Рудковская спровоцировала волну критик в свой адрес. Подписчики звезды недовольны ее методами воспитания сына.

На опубликованном в Instagram-аккаунте знаменитости снимке, она сфотографирована вместе Сашей – своим ребенком от знаменитого фигуриста Евгения Плющенко. Поклонники Рудковской решили, что она одевает сына так, чтобы он был похож на девочку.

"Я думала это девочка рядом (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)", "Как девочка😯...такой милый он...", "Гномыч на девочку похож", "Я тоже сперва увидев подумала, что вы с какой-то девочкой стоите.", "Как девочку одела", "Саша на девочку похож))", "Зачем мальчика делать бесполым...Или как в европе ...пусть сам определится. Прекрасный ребенок ,зачем делать из него девочку.", "Парня одели в девичий наряд. Это не правильно. Куда ваш отец смотрит((((", – писали недовольные фанаты.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Ноя 26 2017 в 9:00 PST

Отметим, что многие поклонники Рудковской вступились за нее: "Почему все пишут что ребёнок одет как девочка? Разве только девочки носят мех на куртках и помпоны на шапках? Какие-то стереотипы странные, а что касается цвета(серый это базовый цвет)он подходит абсолютно всем всем)", "Вы что люди, какая девчонка?!.Мальчик одет хорошо. У нас все так дети ходят одеты.Модно и стильно."

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Ноя 27 2017 в 12:22 PST

Яна решила ответить на критику подписчиков и обратилась к ним от имени сына. "Можно мне, малышу, объяснить, почему на маминой странице написали, что я одет как девочка. На мне было надето то же самое, только ещё шапка с помпоном и шарфик! Критики моды, разъясните нам, несведущим и тёмным людям, как надо одевать мальчиков 4 лет", – написала Яна в микроблоге сына.