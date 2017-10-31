Рудковскую обругали за золотые трусы сына

Яна Рудковская показала видео, на котором запечатлела своего младшего сына Александра в костюме для выступления на льду, его изюминкой стали золотые трусы. Однако именно этот предмет одежды почему-то возмутил пользователей Сети.

5 ноября в Санкт-Петербурге состоится юбилейное шоу Евгения Плющенко. В рамках грандиозного зрелища выступит и сын прославленного фигуриста Александр. Для всемирно известного отца мальчик готовит номер в костюме, в котором когда-то катался сам Плющенко. Речь идет о легендарном выступлении Евгения под песню Тома Джонса Sex Bomb.

Об этом сообщила сама Яна Рудковская, которая ведет аккаунт от имени сына в социальной сети Instagram. "Ну что )) Вы готовьтесь к юбилейному шоу " Best of Плющенко " в Санкт-Петербурге ) Мы активно) 💪🏻⛸ #sexbomb" – написала продюсер. На видео мальчика наряжают в многослойный костюм. На Александре красуются псевдомышцы и золотые трусы.

Кстати, почему-то именно этот предмет нижнего белья вызвал резкое отрицание у многочисленных подписчиков. "какая пошлятина ребенка рядить в это... секс-бомб... Бедный пацан, как его уже заи*** мамины ненасытные амбиции и алчность...", "Из плюшевого мальчика делают нечто .Боже мой,смешно да и только.Уж и по подиуму находился ,и на коньках накатался", "он в свои 4 года устал от всего. Бедный мальчик. Это же надо и СТРАНИЦУ создать тут", "Саня вырастет и с родителей спросит какого черта натянули порно костюм", "Извините, но это не подходящий номер для ребенка...", "Смотрю на прекрасного мальчика он просто устал от своих родителей, родители молодцы, но оставьте Сына в покое", "Ужас!" – высказали свое возмущение пользователи Сети.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Окт 26 2017 в 12:59 PDT

А недавно Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали героями очередного выпуска ток-шоу "Сегодня вечером". В ходе беседы выяснилось, что родители Рудковской не сразу одобрили выбор дочери. Мать ненавязчиво отговаривала ее от романа с фигуристом. Сама продюсер уточнила, что ее мать смущал возраст избранника. Яна на семь лет старше Евгения.