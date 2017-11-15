Постаревшая Рудковская шокировала обвисшей грудью

Фотография известного продюсера Яны Рудковской напугала поклонников. Они заметили признаки старения звезды.

Во время своего заграничного турне она встретилась с американской актрисой, дизайнером и моделью Оливией Палермо. Знаменитости сфотографировались, и Рудковская разместила снимок в своем Instagram. Многие поклонники по достоинству оценили красоту женщин. "Какие вы красивые!!"(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), "Блин, Яна, какая же вы красавица, с каждым днем все краше и краше", – писали поклонники.

Однако множество комментаторов отмечали, что возраст Рудковской начал над ней сказываться. Подписчики ее страницы обратили внимание на подчеркнутую платьем грудь звезды. "Ой, Яна так постарела.. и грудь прям заметно обвисла((", "чоза дряблая пакость свисает в области подмышек? буэээээ". Многие поклонники также отметили, что 42-летней Рудковской не подобает носить такие откровенные платья: "В таком возрасте выставлять сиськи-полный колхоз". Комментаторы обвиняют Яну в отсутствии стиля: "Мда, огромная разница. Слева стиль, справа пошлость".

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Ноя 13 2017 в 9:16 PST

Отметим, что множество фанатов Рудковской вступились за звезду: "Яна "вы", "ты" просто супер, красотка, брать пример и только. Пламенный привет с Костаная!!!!", "В мире шоу-бизнес, Яна, вы лучше всех одеваетесь", "Яна, вы СУПЕР !!! А те 👆пуст удавятся от зависти, кто пишет про ваши сиськи и подмышки ...", "Видишь комментарии и волосы дыбом!😱"Кто все эти люди, и люди ли..? Как такие люди живут-то, и чем..? Яну на прочность что-ли проверяют🙈? Сильных людей и без вас на прочность жизнь проверила!".

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Ноя 13 2017 в 7:57 PST

Напомним, это уже не первый случай, когда поклонники указывают Яне на первые признаки старения. В августе этого года Николай Басков выложил в свой Instagram фотографию женских рук и подписал: "Любимые руки…". Сначала подписчикам певца показалось, что на снимке ладони его матери.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Окт 15 2017 в 3:30 PDT

Каково же было всеобщее удивление, когда более наблюдательные фолловеры по рукаву пиджака и часам вычислили, что это руки Яны Рудковской. Супруга Евгения Плющенко в своем Instagram выложила фото, на котором запечатлена в том же кардигане и с теми же аксессуарами на руках.