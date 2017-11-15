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Постаревшая Рудковская шокировала обвисшей грудью

Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Фотография известного продюсера Яны Рудковской напугала поклонников. Они заметили признаки старения звезды.
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Во время своего заграничного турне она встретилась с американской актрисой, дизайнером и моделью Оливией Палермо. Знаменитости сфотографировались, и Рудковская разместила снимок в своем Instagram. Многие поклонники по достоинству оценили красоту женщин. "Какие вы красивые!!"(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), "Блин, Яна, какая же вы красавица, с каждым днем все краше и краше", – писали поклонники.

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Однако множество комментаторов отмечали, что возраст Рудковской начал над ней сказываться. Подписчики ее страницы обратили внимание на подчеркнутую платьем грудь звезды. "Ой, Яна так постарела..  и грудь прям заметно обвисла((", "чоза дряблая пакость свисает в области подмышек? буэээээ". Многие поклонники также отметили, что 42-летней Рудковской не подобает носить такие откровенные платья: "В таком возрасте выставлять сиськи-полный колхоз". Комментаторы обвиняют Яну в отсутствии стиля: "Мда, огромная разница. Слева стиль, справа пошлость".

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Отметим, что множество фанатов Рудковской вступились за звезду: "Яна "вы", "ты" просто супер, красотка, брать пример и только. Пламенный привет с Костаная!!!!", "В мире шоу-бизнес, Яна, вы лучше всех одеваетесь", "Яна, вы СУПЕР !!! А те 👆пуст удавятся от зависти, кто пишет про ваши сиськи и подмышки ...", "Видишь комментарии и волосы дыбом!😱"Кто все эти люди, и люди ли..? Как такие люди живут-то, и чем..? Яну на прочность что-ли проверяют🙈? Сильных людей и без вас на прочность жизнь проверила!".

Напомним, это уже не первый случай, когда поклонники указывают Яне на первые признаки старения.  В августе этого года Николай Басков выложил в свой Instagram фотографию женских рук и подписал: "Любимые руки…". Сначала подписчикам певца показалось, что на снимке ладони его матери.

Каково же было всеобщее удивление, когда более наблюдательные фолловеры по рукаву пиджака и часам вычислили, что это руки Яны Рудковской. Супруга Евгения Плющенко в своем Instagram выложила фото, на котором запечатлена в том же кардигане и с теми же аксессуарами на руках.

Автор: Михаил Войцеховский15 ноября 2017, 21:47
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