Принц Гарри объявил о женитьбе на мулатке

Британский принц Гарри сделал важное заявление. Он обручился с американской актрисой Меган Маркл, и они поженятся уже весной.

Младший внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри, и американская актриса Меган Маркл объявили о помолвке. Сообщение об этом появилось на официальной страничке Clarence House в социальной сети Twitter. Свадьба должна состояться весной 2018 года.

Как сообщается в заявлении, помолвка Гарри и Меган состоялась в ноябре. Принц объявил об этом королеве и другим членам семьи. А еще получил согласие родителей невесты. Примечательно, что Меган на три года старше Гарри.

Его старший брат Уильям с супругой Кэтрин уже прокомментировали радостное событие. "Мы очень рады за Гарри и Меган. Мы были рады познакомиться с Меган и наблюдать, насколько они с Гарри счастливы вместе", – приводит слова Уильяма и Кэтрин Twitter королевского дома.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6 — Clarence House (@ClarenceHouse) 27 ноября 2017 г.

Напомним, что Меган Маркл родилась в интернациональной семье в Лос-Анджелесе. Ее мать – афроамериканка, а отец – белый. Меган живет в Торонто, где и познакомилась с принцем Гарри в мае прошлого года.

В Америке она известна по роли в телесериале "Форс-мажоры". Также она снялась в сериалах "Место преступления", "Без следа" и "Касл". На счету Маркл работы и в полнометражных картинах, таких как "Побег из Вегаса", "Помни меня" и "Несносные боссы".

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) Ноя 27 2017 в 2:01 PST

Что касается принца Гарри, то ему 33 года, он окончил Королевскую военную академию в Сэндхерсте. Его дважды отправляли в командировки в Афганистан, где он участвовал в боевых операциях в качестве авиационного наводчика.

Влюбленные держали в тайне свои чувства, пока в ноябре 2016 года Гарри не заявил, что репортеры ставят под угрозу безопасность Маркл. Кроме того, он обвинил троллей в Сети в "откровенном сексизме и расизме" из-за комментариев о смешанном происхождении его возлюбленной.

