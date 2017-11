Принц Гарри объявил о женитьбе на мулатке

Младший внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри, и американская актриса Меган Маркл объявили о помолвке. Сообщение об этом появилось на официальной страничке Clarence House в социальной сети Twitter. Свадьба должна состояться весной 2018 года.

Как сообщается в заявлении, помолвка Гарри и Меган состоялась в ноябре. Принц объявил об этом королеве и другим членам семьи. А еще получил согласие родителей невесты. Примечательно, что Меган на три года старше Гарри.

Его старший брат Уильям с супругой Кэтрин уже прокомментировали радостное событие. "Мы очень рады за Гарри и Меган. Мы были рады познакомиться с Меган и наблюдать, насколько они с Гарри счастливы вместе", – приводит слова Уильяма и Кэтрин Twitter королевского дома.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6