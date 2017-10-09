Внучка Пугачевой растет копией Орбакайте

Алла Пугачева опубликовала свежее фото своей внучки Клавдии. По мнению поклонников, девочка повзрослела и очень похожа на Кристину Орбакайте.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла Пугачева регулярно публикует фотографии не только своих двух младших детей, двойняшек Лизы и Гарри, но и уделяет внимание внукам. К примеру, Примадонна опубликовала фотографию, на которой запечатлена подросшая Клава – дочь певицы Кристины Орбакайте. "Мое чудо-Клавуся", – коротко подписала снимок Пугачева.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от фотографии. Многие фанаты отметили сходство Клавы с Кристиной. "Клавуся красотка ❤️😘", "Уже какая большая!!!!! красотка! 👸", "Хорошенькая", "Маленькая Кристина😊", "Правда, точная копия Кристины! Красавица!", "Дай бог всем деткам здоровья и радости 😇", "На Кристину похожа", "чудо – Кристина маленькая👍👍👍👍", "Копия Кристины в "Чучеле", "УЖЕ СКОРО В ШКОЛУ !)).... ВРЕМЯ БЫСТРО ЛЕТИТ.... :)", "Лапочка!😇 Уже большая.☺ Как же быстро!" – высказали свое мнение комментаторы.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Окт 9 2017 в 12:22 PDT

Впрочем, недавно комплиментов удостоилась и сама Пугачева. На днях Примадонна погуляла на дне рождения своей подруги Алины Редель. Приятельнице артистки исполнилось 80 лет. Гости собрались в одном из лучших мест Москвы – паназиатском ресторане Аркадия Новикова. Поздравить Редель с юбилеем пришли многие представители отечественного шоу-бизнеса – модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной, телеведущая Арина Шарапова, певец Филипп Киркоров.

Специально из Монако прилетел кондитер Александр Селезнев. Тот самый, который несколько лет назад изготовил торт "Нежность и восторг" на свадьбу Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Главной гостьей на торжестве стала сама Примадонна. Похудевшая, похорошевшая, в элегантном черном платье – она, по мнению поклонников, стала настоящей королевой ночи.