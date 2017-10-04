Исхудавшая Пугачева стала королевой ночи

68-летняя Примадонна покорила красотой. И затмила виновницу торжества.

Ближайшая подруга Аллы Пугачевой Алина Редель отмечает 80-летие. Вечером 4 октября она собрала друзей в одном из лучших мест Москвы – паназиатском ресторане Аркадия Новикова. Хрустящие анчоусы, креветки в соусе васаби, запеченый краб, тунец с халапенью – даже меню этого заведения звучит как песня!

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) Окт 4 2017 в 12:02 PDT

Центр города, вид на Кремлевские звезды. И звезды рядом. Поздравить Редель с юбилеем пришли многие представители отчественного шоу-бизнеса – модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной, телеведущая Арина Шарапова, певец Филипп Киркоров. Специально из Монако прилетел кондитер Александр Селезнев. Тот самый, который несколько лет назад изготовил торт "Нежность и восторг" на свадьбу Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina) Окт 4 2017 в 12:06 PDT

Ну а главной гостьей на торжестве у Редель стала, разумеется, сама Алла Пугачева. Похудевшая, похорошевшая, в элегантном черном платье – она, по мнению поклонников, стала настоящей королевой ночи.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Окт 4 2017 в 12:02 PDT

Напомним, Пугачева познакомилась с художницей, а позже и бизнесвуман Редель в тридцатилетнем возрасте, когда Алине было уже сорок два года. В ту пору у Пугачевой была затяжная депрессия по поводу очередной личной трагедии, и Редель ее поддержала. Она пригласила примадонну к себе в гости, и с тех самых пор является хранительницей всех секретов певицы.

Публикация от Alexander Seleznev (@chefalexmonaco) Окт 4 2017 в 9:56 PDT

Кстати, именно Редель посоветовала легендарной артистке сдать яйцеклетки на тот случай, если Алла вдруг вновь захочет иметь детей, а возраст будет неподходящим. Так что дети Пугачевой и Галкина полноправно называют Алину "бабушкой".



