Полная запись разговора друга Марьянова со службой 112

В Сети появилась полная аудиозапись общения друга Дмитрия Марьянова с сотрудниками экстренной службы 112, передает Life.ru. Из разговора становится понятно, что приятель актера три минуты беседовал с оператором, прежде чем его соединили со скорой. После того как он описал симптомы сотруднику мытищинской станции, его переключили на лобненскую, однако диспетчер скорой не смогла оценить опасность ситуации.
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