Пугачева утерла нос Киркорову

Журналисты выяснили источники доходов Аллы Пугачевой. По некоторым данным, артистка за один корпоратив получает порядка 20 миллионов рублей.

Несколько лет назад Алла Пугачева объявила об уходе со сцены. Примадонна официально на пенсии, которая еще пару лет назад составляла десять тысяч 700 рублей. Добытчиком в семье является супруг артистки Максим Галкин. Молодой муж Пугачевой хорошо зарабатывает – он один из самых высокооплачиваемых артистов на отечественной сцене плюс ведет три передачи на Первом канале (говорят, не за горами и четвертая). А еще Максим выступает на корпоративах.

Вместе с мужем частные вечеринки стала посещать и Алла Пугачева. Причем, как утверждают некоторые СМИ, за свое выступление Примадонна берет внушительные деньги, которые не снились даже топовым артистам. Так, если за заказники артисты первого эшелона (Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров) получают около 100 – 150 тысяч евро, то у Аллы Пугачевой гонорар в два раза больше – 300 – 350 тысяч евро (20 – 24 миллиона рублей), компетентно сообщает сайт "Комсомольская правда".

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 8:27 PST

Пронырливые поклонники установили, что в конце сентября Примадонна спела свои хиты на корпоративе некой металлургической компании. Журналисты разыскали фотографа, который работал на этом мероприятии. "Металлурги гуляли или нет – не знаю. Могу сказать, что это был корпоратив. Вел его Максим Галкин. Там еще, помимо него и Пугачевой, выступала британская группа Simply Red. Кстати, Simply Red тоже в 2010 году объявляли о том, что уходят со сцены. Видимо, собираются время от времени на такие вот частные заработки", – рассказал фотограф.

А еще Пугачева имеет источником дохода свою школу для талантливых детей, где якобы месяц обучения стоит порядка 39 тысяч рублей. Впрочем, если ребенок очень талантлив, то его обучение в школе Примадонны бесплатное. Кроме этого, с 1997 года артистка занимается разработкой авторских коллекций обуви для известного бренда. Отметим, что стоит она недешево.