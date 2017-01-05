Звездные разводы ушедшего года

Редакция Dni.ru подводит итоги ушедшего года. Мы вспомнили самые громкие звездные разводы, некоторые из которых стали настоящей сенсацией для общественности.

"Тарабузики"

Так нежно и ласково называли, казалось бы, идеальную пару Ольгу Бузову и Дмитрия Тарасова. На протяжении нескольких лет ведущая "Дома-2" и футболист демонстрировали счастье и полную идиллию. Однако високосный год сказался и на них.

В конце осени поклонники обратили внимание, что Ольга и Дмитрий перестали вместе выходить в свет и не публикуют совместных фото. Вместо этого Бузова стала регулярно публиковать стихотворения, в которых непрозрачно намекала, что в ее семейной жизни наступили перемены. Пока журналисты и общественность терялись в догадках, Дмитрий хранил гробовое молчание, а Бузова без мужа уехала за границу.

Катарсис россияне испытали после того, как якобы хакеры взломали телефон Ольги, на котором обнаружили много интересного. Помимо эротических фото, достоянием общественности стали запись разговоров Бузовой с помощником, суть которых сводилась к ругани в адрес Тарасова. Тем самым оказалось, что пара на грани развода.

Поклонники и репортеры стали строить догадки. Версий было немного: якобы Тарасов хотел "нормальную" семью, ребенка, а Бузова сконцентрировалась на карьере, а еще Дмитрий Ольге регулярно изменял, и в конце концов у нее лопнуло терпение.

В итоге, под самый Новый год, 30 декабря, в одном из столичных ЗАГСов некогда влюбленные "тарабузики" оформили развод.

Федор и Светлана Бондарчук

В марте одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса рассталась. Федор и Светлана Бондарчук развелись после 25 лет брака. Супруги подали документы на развод, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным". О причинах расставания Светлана и Федор предпочитали молчать, отделываясь общими фразами вроде "устали друг от друга", "должны были расстаться, чтобы не потерять самих себя".

Позже Светлана признавалась, что они с бывшим мужем сохранили чрезвычайно теплые дружеские отношения. "Вот Федя позвонил. Мне нужна была его помощь, он сказал: "Света, я все решу, не переживай". Он не тот человек, который бросает. Очень порядочный. Мне хочется надеяться, что, даже если завтра у него все кардинально изменится – он женится или еще что-нибудь, я для него останусь важной частью жизни", – рассказала Светлана.

В СМИ ходили слухи, что причиной разрыва стало увлечение Федором молодой актрисой Паулиной Андреевой. Однако в недавнем интервью (кстати, журналу своей экс-супруги) Бондарчук опроверг эти утверждения. "Я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, это правильно, когда люди, в первую очередь уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что надо быть готовым к переменам. У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы не считали нужным это афишировать", – заявил Федор.

"Бранжелина"

Настоящим потрясением для всего мирового сообщества стал развод Анджелины Джоли и Брэда Питта. Казалось, весь мир может кануть в Лету, взлететь на воздух посредством атомного взрыва, но уж точно эти двое будут неизменно вместе. Ан нет.

Анджелина Джоли подала документы на развод в середине сентября. Официальной причиной актриса назвала непреодолимые разногласия в вопросе воспитания детей. Кроме того, она обвинила мужа в чрезмерном употреблении алкоголя и наркотиков. Также распространились слухи о том, что Брэд Питт закрутил роман со своей партнершей по фильму "Союзники" Марион Котийяр. Однако французская актриса опровергла эту информацию.

Ради того, чтобы видеться с шестью детьми, Брэд Питт согласился на весьма тяжелые и унизительные требования. Так, он должен регулярно сдавать анализы на алкоголь и наркотические вещества. А еще посещать психолога. Впрочем, все препятствия, которые чинила ему Джоли, Питт с честью преодолел, и недавно, как говорят западные СМИ, Анджелина сделала Брэду подарок, позволив ему увидеть детей на Рождество.

Джонни Депп и Эмбер Херд

В мае этого года звезда "Ромового дневника" Эмбер Херд подала на развод с главным "Пиратом Карибского моря". Актриса утверждала, что регулярно подвергалась домашнему насилию и в качестве подтверждения предоставила фото, где запечатлена с синяками на лице.

Выяснилось, что Депп избил жену своим iPhone. После этого актер предлагал Херд деньги "за молчание", но все-таки та подала на развод. Знакомые пары утверждали, что причины для расставания у звездной пары находились и раньше.

Интересно, что бывшая супруга Джонни Ванесса Парад и их общая дочь Лили-Роуз категорически опровергли обвинения Эмбер в том, что актер поднимал на нее руку. Якобы Депп слишком хорош и добр, чтобы драться с женщиной. Впрочем, по словам людей из близкого окружения, Эмбер оказалась настолько двуличной, эгоисточной и честолюбивой, что этими качества довела Джонни до решительных действий. В пользу того, что Херд действительно любит деньги (и, скорее всего, именно это стало решающим фактором в ее желании женить на себе Деппа), что до сих пор так и не перевела внушительную сумму на счет благотворительных организаций, которым обещала отдать средства после развода. А вот Джонни, к его чести, свои слова сдержал, передав фондам деньги.

Никита Джигурда и Марина Анисина

В конце октября Марина Анисина подала на развод с Никитой Джигурдой. Суд удовлетворил иск спортсменки и объявил брак скандально известного артиста и фигуристки расторгнутым в конце ноября. Адвокат Анисиной Сергей Жорин сообщил, что причиной развода являются непримиримые противоречия и безответственное отношение Джигурды к своей семье.

К слову, в первый раз общественность услышала о разводе Марины Анисиной и Никиты Джигурды в 2015 году. Об этом заявлял сам Никита. В марте супруги смогли наладить отношения. Но скандальная история отношений все-таки завершилась окончательным расставанием.

Дана Борисова и Андрей Трощенко

Телеведущая и бизнесмен поженились 22 июня 2015-го. Для Даны это замужество стало первым. Брак дал трещину спустя чуть более полугода – Трощенко ушел от Борисовой без объяснения причин.

Дана боролась за свое счастье и пыталась вернуть супруга. Правда, очень странным способом. Этой весной она написала на Андрея заявление в полицию, обвинив его в угоне двух автомобилей. Трощенко был объявлен в розыск. Позже певица призналась, что таким образом лишь пыталась спасти их брак. Но Андрей категорически отказался возвращаться в семью. После этого Дана в одностороннем порядке подала на развод и зареклась когда-либо вновь выходить замуж.

В итоге, незадолго до 40-летия телеведущая стала свободной женщиной. Мировой судья Василиса Ляпина удовлетворила ее заявление и официально расторгла брак. На судебное заседание, состоявшееся 6 июня, Борисова пришла в джинсах и практически без макияжа. Ее лицо не выражало никаких эмоций."Мне уже просто все равно", – призналась ведущая.