Рудковская возмутила своим поступком

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Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Продюсер присоединилась к флешмобу, начатому Аллой Пугачевой. Поклонники супруги Евгения Плющенко в шоке от шутки Рудковской.
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Всю недели бушевали страсти вокруг петиции, которую недовольные телезрители направили в адрес руководства "Первого канала". В обращении говорится: "То, что происходило в вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Он стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны".

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Вскоре появилась петиция противоположного содержания: "Мы, нижеподписавшиеся, просим не сокращать присутствие Аллы Борисовны в эфире ведущего федерального канала страны.  Требования в духе "убрать Пугачеву из эфира" выглядят просто нелепой вкусовщиной".

"Не смешите мои тапочки!" – именно так отреагировала на шумиху сама Алла Пугачеву. Она записала ролик, в котором в кадре видны только ее тапки. "Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву, – попросила певица сторонников. – Ведь самое смешное желание – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше! Радостно и весело".


Ближайшее окружение льстиво поддержало Примадонну – Киркоров и Басков тоже записали ролики с говорящими тапками. Подписчики их страниц в социальных сетях сочли это бесстыдством, нежеланием прислушиваться к мнению зрителей, наглостью. И призывают бойкотировать зарвавшихся королей, принцев и прочих набивших оскомину приспешников.

Продюсер Яна Рудковская, которой передали эстафету "тапочки Филиппа и Коли", долго молчала. А потом выдала: "Поняла одно #тапкамбыть , хулиганить так хулиганить! Хотя в моем послании заложен глубокий смысл. Умные поймут, глупым все-равно бесполезно! И вообще, ребята, давайте жить дружно, любить и уважать друг друга, тем более, что гениальные песни Аллы Борисовны не могут вызывать других чувств, кроме светлых! У здоровых людей. А больным – лучше лечиться, если, конечно, эта клиническая злоба поддается терапии".


В ролике грязные тапки с розовыми бантиками говорят голосом Рудковской: "Вы не смотрите, что мы такие такие мягкие, белые и пушистые. Мы, как танки, ходили еще не в те походы и грязи не боимся. Невозможное делали возможным, не говоря уже про возможное, которое становилось невозможным".

Поклонники решили, что Рудковская этим роликом оказала Пугачевой медвежью услугу – Яна надеялась на поддержку, а получила в комментариях сплошной негатив. "Цинизм зашкаливает", "Не могу понять, к чему этот цирк с тапками?", "Как же нужно пренебрежительно относиться к своему зрителю, чтобы вытворять такое?", "Это вы вытираете ноги о простых зрителей? Отвратительно!", – негодуют ее подписчики.

Автор: Иван Губкин14 января 2017, 11:50

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