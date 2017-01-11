Директор Пугачевой подписала петицию

Возвращение певицы на сцену оказалось под вопросом. Но поклонники все равно его ждут.

Елена Чупракова много лет занимается административными делами у Аллы Пугачевой. Она – и помощник, и концертный директор, и верная подруга. Елена повсюду сопровождает Примадонну: например, за кулисами фестиваля "Песня года" ее можно было увидеть слева от певицы. Остаться в стороне от разгорающегося скандала Чупракова не могла.

В Сети появилась петиция в адрес руководства "Первого канала", которую подписали более 100 тысяч человек. Зрители возмущены тем, что каждый год вынуждены смотреть на Пугачеву с Галкиным и ее бывшего мужа Киркорова.

"То, что происходило в вашем новогоднем эфире, – это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир "Первого канала"? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны", – говорится в письме генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту.

Вскоре появилась и петиция противоположного содержания: "Мы, нижеподписавшиеся, просим не сокращать присутствие Аллы Борисовны в эфире ведущего федерального канала страны. Существует немалая группа людей, которая всегда рада появлению Аллы Борисовны в программах вашего канала, в том числе и новогодних. Алла Пугачева – ярчайшая личность современности, любимая миллионами людей певица, ее творчество уже стало национальным достоянием страны. Требования в духе "убрать Пугачеву из эфира" выглядят просто нелепой вкусовщиной". Елена Чупракова одной из первых оставила подпись под открытым обращением все к тому же "Первому каналу".

Напомним, что в Новый год Пугачеву можно было увидеть только на первой кнопке. В праздничную ночь она была в числе ведущих и исполнила две новые песни. Говорят, хотела посмотреть на реакцию публики и понять, нужна ли. По слухам, весной Примадонна собирается дать концерт в Москве, которым ознаменуется ее возвращение на сцену. Однако теперь эти планы могут оказаться под вопросом.