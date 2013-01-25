Спартак: Кровь и песок– 3 сезон

Трейлеры О сериале Отзывы

Топ новостей

Почему Пересильд отказалась дать детям фамилию Учителя
Бикович из сериала "Магомаев" рассказал о предпочтениях в девушках и интиме в общественном месте
"Приятно вспоминать": 25-летняя актриса пряталась в домике с Буруновым на съемках "Полицейского с Рублевки"
Слишком молода: звезду "Полицейского с Рублевки" выпроводили с шоу Пугачевой
"На съемках я женщина": Артемьева высказалась о работе над "Сватами"
Наживаются во время карантина: звезда российских сериалов о попытке уехать за город
партнеры
Четверг
2 апреля
Лента новостей
18:07
Жидкие перчатки: в России создали уникальное средство против коронавируса
17:52
"Промокали насквозь": артистке сериала "Адвокат Ардашев" пришлось померзнуть
17:42
Путин дал регионам дополнительные полномочия из-за коронавируса
17:33
Жительница Подмосковья в пьяном угаре пырнула ножом своего сожителя
17:10
Путин обратился с просьбой к россиянам
17:08
"Полинаркоман": жуткие подробности о состоянии Джигана
17:03
Сидите дома: Путин объявил о продлении нерабочих дней
16:57
"Я была в первом классе": Лолита шокировала подробностями сексуальных домогательств
16:45
"Проект завершен, а Луи все не уходит": звезда сериала "Кухня" о главной проблеме
16:39
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:39
Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя
15:56
"На войне как на войне": сын Малышевой борется с пандемией коронавируса
15:56
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
15:46
Стартовало голосование российской профессиональной премии "Внедорожник года 2020"
15:45
"С головой что-то стало": что произошло с Алибасовым после отравления "Кротом"
15:39
Барановская раскрыла подробности первой встречи с Гордоном
15:31
Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская рассказала о главном событии
15:13
"Вдохновляешь": экс-солистка SEREBRO умилила россиян
15:08
Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса
15:05
Доктор Комаровский раскрыл правила борьбы с коронавирусом
15:03
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
14:54
Дочь Заворотнюк показала своего "маленького"
14:51
"Все равно еще вернется": адвокат Жорин раскрыл правду о разводе Петросяна и Степаненко
14:40
"Сорвало крышу": у Боярской пропали стеснение и стыд
14:38
Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке
14:32
Евгения Медведева сбежала из Канады
14:14
Знаменитую супермодель госпитализировали с коронавирусом
14:10
Обладающая лишним весом дочь Пригожина разделась для фотосъемки
13:59
Аршавин вымаливает разрешение платить детям меньше
13:57
"Я люблю выпивать": Башаров признался Корчевникову в алкоголизме
13:54
Бывший друг сообщил о похоронах в семье Пугачевой
13:49
Раскрыты детали нового обращения Путина к нации из-за коронавируса
13:41
Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом
13:27
"Я жила нелюбимой, ненужной, с чужим человеком": пронзительный крик души Валюшкиной
13:22
"Меня подкармливают в нужное время": Роман Попов о съемках "Полицейского с Рублевки" и секрете похудения
13:21
Названы сроки исчезновения коронавируса
13:18
"Пройдет, потерпи": Башаров откровенно об изменах жене
13:17
Опухшая Бабкина вышла на публику вопреки болезни
13:11
В "ЕР" назвали недостаточными меры по борьбе с коронавирусом в ряде регионов
13:10
Объявлено о новом обращении Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса
13:07
Хилькевич публично призналась во лжи
13:01
У сотрудников авиакомпании "Победа" выявили коронавирус
12:35
Володин предложил поддержать производителей медицинских масок
12:35
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух радикальных исламистов
12:30
Бородина отреагировала на слова Собчак о ее муже
12:29
Тимати подверг опасности жену и сына
12:20
Актер из сериала "Патриот" прокомментировал звездную болезнь внучки Талызиной
12:17
"Тупая": Асмус стала жертвой травли
12:13
В Москве родился ребенок с коронавирусом
12:11
В "Росатоме" начали стерилизовать медицинские маски
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна
"Получила в затылок": на мать Лолиты Милявской напали
"Все действительно плохо": сделано заявление о состоянии онкобольной Заворотнюк
"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего
Сериалы
Спартак: Кровь и песок– 3 сезон

Спартак: Кровь и песок– 3 сезон

  • Жанр: Боевики, Драмы, Мелодрамы
  • Год: 2013
  • Дата выхода: 25 января 2013
  • Страна: США
  • Режиссер: Джесси Уарн, Майкл Херст, Рик Джейкобсон
  • Сценарист: Стивен ДеНайт, Аарон Хелбинг
  • Продюсер: Стивен С. ДеНайт, Джошуа Донен
  • Количество серий: 10
  • Возрастные ограничения: 18+
  •  
  • Студии/Телеканалы: Starz
  • Актёры: Энди Уитфилд, Ману Беннетт, Питер Менса, Ник Э. Тарабей, Джай Кортни, Антонио Те Майоха, Эка Дарвилл, Лесли-Энн Брандт, Эрин Каммингс, Брук Уильямс , Катарина Лоу, Дэн Фьюрригал, Джон Ханна, Люси Лоулесс, Вива Бьянка, Крейг Паркер, Крэйг Уолш Райтсон
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 8.6
  • Рейтинг IMDb: 8.5

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Спартак" 3 сезон

3 сезон сериал "Спартак" носит название "Война проклятых". События начинаются со сцены жестокого сражения, в котором гордый раб и его доблестные воины легко разбивают легионы Кассиния и Фурия. Возросшая армия внушает страх сенату, и от Метелла требуют решительных действий. Влиятельный сенатор понимает, что Спартак продолжает наращивать мощь и, чтобы его одолеть, необходимы радикальные перемены.

Метелл обращается к Марку Крассу, богачу из Рима. На его деньги планируют собрать огромное войско и раздавить повстанцев. Честолюбивый Красс, в отличие от многих врагов легендарного раба, не презирает спартаковских воинов. Напротив, богатейший человек восхищается доблестью рабов. Но при этом у него есть свои интересы, но он не готов раскрыть все свои карты перед сенатом.

Что было в прошлых сезонах?

В первом сезоне сериала ("Кровь и песок") главный герой был пленен римским легатом из-за конфликта, возникшего в ходе их общей борьбы с гетами. Спартак лишился любимой жены, его отправили в школу гладиаторов, где он оттачивал искусство убивать своих врагов. В сердце раба постепенно росла жажда мести. И однажды он поднял восстание, собрав армию повстанцев. В следующей части ("Месть") римский сенат бросает все силы на подавление бунта, однако в скором времени преимущество в этой кровавой войне окончательно переходит на сторону рабов.

Съемочный процесс

Съемки стартовали 10 апреля 2012 года. Создатели проекта вновь сделали ставку на Лиама Макинтайра, сыгравшего главного героя. Именно он пришел на смену Энди Уитфилду, у которого врачи диагностировали рак. Энди сыграл только в первой части сериала "Кровь и песок".

Актеры о сериале

Лиам Макинтайр, сыгравший Спартака в 3 сезоне, поделился своим мнением о киносериале: "После смерти Энди все объединились ради него, это позволило нам стать единым целым. Изначально мне говорили, что я не похож на своего персонажа. Мне приходилось много работать, чтобы накачать мышцы, но спортивные программы, разработанные тренерами, давали результаты".

Ману Беннетт, который сыграл соратника главного героя Крикса, рассказал в интервью о своем персонаже: "Многие могут подумать, что после восстания Крикс и Спартак станут добрыми друзьями. Но у них сложные взаимоотношения – вам достаточно открыть любую книгу, чтобы убедиться в этом. Нам приходилось много работать на съемках, чтобы добиться реалистичности персонажей, донести их образ до зрителей".

Интересные факты сериал "Спартак" 3 сезон

  • В первый же день показа киносериал собрал внушительную аудиторию. Например, на канале Starz его посмотрело более полумиллиона человек.
  • Данный сезон стал заключительным. Создатели проекта решили больше не продолжать съемки, хотя ходили слухи, что будет очередной приквел.
  • Актеры тренировались в сложных условиях. С ними работали специально приглашенные инструкторы, которые воссоздали тренировочный режим римских гладиаторов.

Где смотреть сериал "Спартак" 3 сезон?

Смотреть знаменитый многосерийный кинофильм можно на разных порталах. Большая часть онлайн-кинотеатров предлагает бесплатный доступ к сериям. Вот источники:

  • okko.tv
  • ivi.ru

Когда новые серии?

12 апреля 2013 года зрители посмотрели последний эпизод кинопроекта. Фанаты увидели логичную концовку, а сами создатели еще ранее неоднократно подчеркивали, что 3 часть – последняя, продолжений не будет.

Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+