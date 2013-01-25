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Среда 19 августа

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Спартак: Кровь и песок– 3 сезон

  • Жанр: Боевики, Драмы, Мелодрамы
  • Год: 2013
  • Дата выхода: 25 января 2013
  • Страна: США
  • Режиссер: Джесси Уарн, Майкл Херст, Рик Джейкобсон
  • Сценарист: Стивен ДеНайт, Аарон Хелбинг
  • Продюсер: Стивен С. ДеНайт, Джошуа Донен
  • Количество серий: 10
  • Возрастные ограничения: 18+
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  • Студии/Телеканалы: Starz
  • Актёры: Энди Уитфилд, Ману Беннетт, Питер Менса, Ник Э. Тарабей, Джай Кортни, Антонио Те Майоха, Эка Дарвилл, Лесли-Энн Брандт, Эрин Каммингс, Брук Уильямс , Катарина Лоу, Дэн Фьюрригал, Джон Ханна, Люси Лоулесс, Вива Бьянка, Крейг Паркер, Крэйг Уолш Райтсон
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  • Спартак: Кровь и песок– 3 сезон Спартак: Кровь и песок– 3 сезон 8.6
    Рейтинг Дни.ру: 8.6
  • Рейтинг IMDb: 8.5

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Спартак" 3 сезон

3 сезон сериал "Спартак" носит название "Война проклятых". События начинаются со сцены жестокого сражения, в котором гордый раб и его доблестные воины легко разбивают легионы Кассиния и Фурия. Возросшая армия внушает страх сенату, и от Метелла требуют решительных действий. Влиятельный сенатор понимает, что Спартак продолжает наращивать мощь и, чтобы его одолеть, необходимы радикальные перемены.

Метелл обращается к Марку Крассу, богачу из Рима. На его деньги планируют собрать огромное войско и раздавить повстанцев. Честолюбивый Красс, в отличие от многих врагов легендарного раба, не презирает спартаковских воинов. Напротив, богатейший человек восхищается доблестью рабов. Но при этом у него есть свои интересы, но он не готов раскрыть все свои карты перед сенатом.

Что было в прошлых сезонах?

В первом сезоне сериала ("Кровь и песок") главный герой был пленен римским легатом из-за конфликта, возникшего в ходе их общей борьбы с гетами. Спартак лишился любимой жены, его отправили в школу гладиаторов, где он оттачивал искусство убивать своих врагов. В сердце раба постепенно росла жажда мести. И однажды он поднял восстание, собрав армию повстанцев. В следующей части ("Месть") римский сенат бросает все силы на подавление бунта, однако в скором времени преимущество в этой кровавой войне окончательно переходит на сторону рабов.

Съемочный процесс

Съемки стартовали 10 апреля 2012 года. Создатели проекта вновь сделали ставку на Лиама Макинтайра, сыгравшего главного героя. Именно он пришел на смену Энди Уитфилду, у которого врачи диагностировали рак. Энди сыграл только в первой части сериала "Кровь и песок".

Актеры о сериале

Лиам Макинтайр, сыгравший Спартака в 3 сезоне, поделился своим мнением о киносериале: "После смерти Энди все объединились ради него, это позволило нам стать единым целым. Изначально мне говорили, что я не похож на своего персонажа. Мне приходилось много работать, чтобы накачать мышцы, но спортивные программы, разработанные тренерами, давали результаты".

Ману Беннетт, который сыграл соратника главного героя Крикса, рассказал в интервью о своем персонаже: "Многие могут подумать, что после восстания Крикс и Спартак станут добрыми друзьями. Но у них сложные взаимоотношения – вам достаточно открыть любую книгу, чтобы убедиться в этом. Нам приходилось много работать на съемках, чтобы добиться реалистичности персонажей, донести их образ до зрителей".

Интересные факты сериал "Спартак" 3 сезон

  • В первый же день показа киносериал собрал внушительную аудиторию. Например, на канале Starz его посмотрело более полумиллиона человек.
  • Данный сезон стал заключительным. Создатели проекта решили больше не продолжать съемки, хотя ходили слухи, что будет очередной приквел.
  • Актеры тренировались в сложных условиях. С ними работали специально приглашенные инструкторы, которые воссоздали тренировочный режим римских гладиаторов.

Где смотреть сериал "Спартак" 3 сезон?

Смотреть знаменитый многосерийный кинофильм можно на разных порталах. Большая часть онлайн-кинотеатров предлагает бесплатный доступ к сериям. Вот источники:

  • okko.tv
  • ivi.ru

Когда новые серии?

12 апреля 2013 года зрители посмотрели последний эпизод кинопроекта. Фанаты увидели логичную концовку, а сами создатели еще ранее неоднократно подчеркивали, что 3 часть – последняя, продолжений не будет.

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