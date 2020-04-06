Рикошет -1 сезон
- Жанр: Боевики, Детективы, Криминал
- Год: 2020
- Дата выхода: 6 апреля 2020
- Страна: Россия
- Режиссер: Денис Карышев, Вячеслав Кириллов
- Сценарист: Денис Карышев, Александр Турбин, Родион Белецкий
- Продюсер: Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, Денис Карышев
- Количество серий: 16
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: НТВ, Киностудия КИТ
- Актёры: Александр Устюгов, Екатерина Волкова, Сергей Шнырев, Петр Рыков, Ингрид Олеринская, Виктория Заболотная, Григорий Зельцер
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- Рейтинг Дни.ру: 6.4
- Рейтинг IMDb: 6.3
О сериале
Сюжет сериал "Рикошет" 1 сезон
Сериал "Рикошет" 1 сезон рассказывает о Денисе – когда-то он был отъявленным бандитом и с головой погряз в криминальном мире. Однако ему удалось изменить внешность, подделать документы и обосноваться в Москве. В родном городе Анинске все считали его мертвым, и даже были устроены официальные "похороны". Главному герою 1 сезона сериала пришлось бежать, чтобы не убили не только его, но и близких людей: любимую девушку Киру, сестру и родителей.
Проходит 20 лет, и Денис возвращается в родной Анинск, чтобы похоронить маму и папу. Главный герой проекта "Рикошет" понимает, что городок по-прежнему находится в руках криминальных боссов, здесь царит преступность, чиновники предпочитают не обращать внимания на беды граждан. Экс-бандит узнает, что бывшая возлюбленная ослепла, а сестре угрожает смертельная опасность. Храбрый парень решает помочь близким людям, при этом понимая, что сам ввязывается в авантюру – риск погибнуть запредельный.
Съемочный процесс
Съемки проходили в первой половине 2019 года и завершились в июне. Создатели сериала использовали локации различных городов Подмосковья, чтобы создать Анинск. В 1 сезоне "Рикошета" было очень много сложных экшн-сцен, которые снимались под руководством известного каскадера Валерия Деркача.
Актеры о сериале
Александр Устюгов, сыгравший главного героя Дениса, поделился своим мнением с журналистами: "Я сам хорошо помню 90-е годы. Тогда я был молодым и не ввязывался в какие-то криминальные разборки. Но все-таки это было особенное время. Иногда по пять дней мог ничего не есть, а затем на тебя сваливалось богатство. В своих воспоминаниях мы всегда делаем акцент на романтику – все-таки юные годы ассоциируются именно с ней".
Ингрид Олеринская, сыгравшая главную женскую роль в 1 сезоне "Рикошета", отметила: "Я играю персонажа, который выступает в роли связующего звена между основными героями картины. Самым сложным в съемках было играть сцены физического насилия над личностью. Они всегда трудны для актера. Признаюсь, что впервые играю столь смелую и отважную девушку".
Интересные факты сериал "Рикошет" 1 сезон
- Актриса Ингрид Олеринская призналась в интервью, что всегда мечтала сыграть в одном фильме с Екатериной Волковой, и ее желание сбылось.
- Премьерный показ состоялась в онлайн-режиме 30 марта 2020 года в рамках мероприятия MIPTV’s Drama Buyers Summit. Онлайн-формат был выбран из-за распространения инфекции коронавируса.
- Актер Александр Устюгов участвовал в записи официального саундтрека к телесериалу вместе с коллективом Ekibastuz.
- Для воссоздания родного города главного героя создателям приходилось снимать сцены в Москве и четырех населенных пунктах Московской области.
Где смотреть сериал "Рикошет" 1 сезон
Телесериал производства НТВ вы можете посмотреть на официальном сайте канала, а также в бесплатных онлайн-кинотеатрах и различных видеохостингах:
Когда новые серииСерии первой части постепенно выходят на канале НТВ. Создатели не исключили, что будет продолжение. Возможно, новые эпизоды появятся уже в 2021 году.
Смотреть сериал Рикошет -1 сезон онлайн
|Список серий
|1 серия
|6 апреля 2020
|">Смотреть онлайн
|2 серия
|6 апреля 2020
|">Смотреть онлайн
|3 серия
|7 апреля 2020
|">Смотреть онлайн
|4 серия
|7 апреля 2020
|">Смотреть онлайн
|5 серия
|8 апреля 2020
|6 серия
|8 апреля 2020
|7 серия
|9 апреля 2020
|8 серия
|9 апреля 2020
|9 серия
|13 апреля 2020
|10 серия
|13 апреля 2020
|11 серия
|14 апреля 2020
|12 серия
|14 апреля 2020
|13 серия
|15 апреля 2020
|14 серия
|15 апреля 2020
|15 серия
|16 апреля 2020
|16 серия
|16 апреля 2020
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