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Рикошет – 1 сезон

  • Жанр: Боевики, Детективы, Криминал
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 6 апреля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Денис Карышев, Вячеслав Кириллов
  • Сценарист: Денис Карышев, Александр Турбин, Родион Белецкий
  • Продюсер: Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, Денис Карышев
  • Количество серий: 16
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: НТВ, Киностудия КИТ
  • Актёры: Александр Устюгов, Екатерина Волкова, Сергей Шнырев, Петр Рыков, Ингрид Олеринская, Виктория Заболотная, Григорий Зельцер
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  • Рикошет – 1 сезон Рикошет – 1 сезон 6.4
    Рейтинг Дни.ру: 6.4
  • Рейтинг IMDb: 6.3

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Рикошет" 1 сезон

Сериал "Рикошет" 1 сезон рассказывает о Денисе – когда-то он был отъявленным бандитом и с головой погряз в криминальном мире. Однако ему удалось изменить внешность, подделать документы и обосноваться в Москве. В родном городе Анинске все считали его мертвым, и даже были устроены официальные "похороны". Главному герою 1 сезона сериала пришлось бежать, чтобы не убили не только его, но и близких людей: любимую девушку Киру, сестру и родителей.

Проходит 20 лет, и Денис возвращается в родной Анинск, чтобы похоронить маму и папу. Главный герой проекта "Рикошет" понимает, что городок по-прежнему находится в руках криминальных боссов, здесь царит преступность, чиновники предпочитают не обращать внимания на беды граждан. Экс-бандит узнает, что бывшая возлюбленная ослепла, а сестре угрожает смертельная опасность. Храбрый парень решает помочь близким людям, при этом понимая, что сам ввязывается в авантюру – риск погибнуть запредельный.

Съемочный процесс

Съемки проходили в первой половине 2019 года и завершились в июне. Создатели сериала использовали локации различных городов Подмосковья, чтобы создать Анинск. В 1 сезоне "Рикошета" было очень много сложных экшн-сцен, которые снимались под руководством известного каскадера Валерия Деркача.

Актеры о сериале

Александр Устюгов, сыгравший главного героя Дениса, поделился своим мнением с журналистами: "Я сам хорошо помню 90-е годы. Тогда я был молодым и не ввязывался в какие-то криминальные разборки. Но все-таки это было особенное время. Иногда по пять дней мог ничего не есть, а затем на тебя сваливалось богатство. В своих воспоминаниях мы всегда делаем акцент на романтику – все-таки юные годы ассоциируются именно с ней".

Ингрид Олеринская, сыгравшая главную женскую роль в 1 сезоне "Рикошета", отметила: "Я играю персонажа, который выступает в роли связующего звена между основными героями картины. Самым сложным в съемках было играть сцены физического насилия над личностью. Они всегда трудны для актера. Признаюсь, что впервые играю столь смелую и отважную девушку".

Интересные факты сериал "Рикошет" 1 сезон

  • Актриса Ингрид Олеринская призналась в интервью, что всегда мечтала сыграть в одном фильме с Екатериной Волковой, и ее желание сбылось.
  • Премьерный показ состоялась в онлайн-режиме 30 марта 2020 года в рамках мероприятия MIPTV’s Drama Buyers Summit. Онлайн-формат был выбран из-за распространения инфекции коронавируса.
  • Актер Александр Устюгов участвовал в записи официального саундтрека к телесериалу вместе с коллективом Ekibastuz.
  • Для воссоздания родного города главного героя создателям приходилось снимать сцены в Москве и четырех населенных пунктах Московской области.

Где смотреть сериал "Рикошет" 1 сезон

Телесериал производства НТВ вы можете посмотреть на официальном сайте канала, а также в бесплатных онлайн-кинотеатрах и различных видеохостингах:

Когда новые серии

Серии первой части постепенно выходят на канале НТВ. Создатели не исключили, что будет продолжение. Возможно, новые эпизоды появятся уже в 2021 году.

Дата выхода

Список серий
1 серия6 апреля 2020
2 серия6 апреля 2020
3 серия7 апреля 2020
4 серия7 апреля 2020
5 серия8 апреля 2020
6 серия8 апреля 2020
7 серия9 апреля 2020
8 серия9 апреля 2020
9 серия13 апреля 2020
10 серия13 апреля 2020
11 серия14 апреля 2020
12 серия14 апреля 2020
13 серия15 апреля 2020
14 серия15 апреля 2020
15 серия16 апреля 2020
16 серия16 апреля 2020

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