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Наследие – 3 сезон

  • Жанр: Драмы, Фэнтези, Детективы
  • Год: 2020
  • Страна: США
  • Режиссер: Майк Карасик, Джеффри Уинг Шотц, Анджела Барнс Гомес
  • Сценарист: Джули Плек, Л.Дж. Смит, Томас Брэндон
  • Продюсер: Джина Джироламо, Маргарит МакИнтайр, Бретт Мэтьюз
  • Количество серий: 16
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: Warner Bros. Television
  • Актёры: Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон «Алекс» Смит, Куинси Фаус, Kaleb, Деметриус Бриджес, Бен Левин
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  • Наследие – 3 сезон Наследие – 3 сезон 7.5
    Рейтинг Дни.ру: 7.5
  • Рейтинг IMDb: 7.5

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О сериале

Сюжет сериал "Наследие" 3 сезон

Сериал "Наследие" 3 сезон расскажет о буднях мистической школы "Сальваторе". Юная Хоуп Майклсон, девушки-близнецы Зальцман вместе с новообращенным оборотнем Ральфом Вейтом продолжат обучение. Однако стадии взросления будут сопровождаться традиционными для сверхъестественных созданий сложностями.

В 3 сезоне трудностей у необычных учеников прибавится. Тем более что некоторые персонажи, которые могут показаться положительными, скрывают страшные тайны. В третьей части сериала "Наследие" создатели обещают появление героев, которые напрямую связаны с "Дневниками вампира".

Что было в прошлых сезонах?

В 1 и 2 части сериала "Наследие" главной героиней была Хоуп Майклсон. Семнадцатилетняя девушка поступила в специальную школу для одаренных детей "Сальваторе", которой руководил сам Аларик Зальцман. Ученице сразу же объяснили первостепенное правило учебного заведения – никогда не рассказывать о секретах за ее пределами. Но буквально сразу же произошел эксцесс – превращение Рафаэля в волка, из-за чего учащиеся поняли о таящейся здесь опасности.

Съемочный процесс

Сериал "Наследие" получил хорошие отзывы, поэтому в начале 2019 года создатели проекта решили продлить его. Когда именно пройдут съемки 3 сезона, и когда выйдут новые серии, неизвестно. Сейчас многое зависит от ситуации с распространением эпидемии коронавируса. На текущий момент производство приостановлено.

Актеры и создатели о сериале

Даниэль Роуз Расселл, сыгравшая в "Наследии" Хоуп Майклсон, рассказала о своем герое: "Стиль моего персонажа очень прост: она одевает джинсы, футболку, кардиган и каблуки, которые больше подойдут Чудо-женщине. В отличие от Хоуп, я предпочитают острый стиль. Ношу модные куртки, изготовленные из кожи, и убийственные ботинки".

Создатель проекта Джули Плек рассказала о съемках 3 сезона: "Мы прекрасно понимаем, что персонаж Криса Вуда представляет интерес для зрителей. Они очень надеются, что он станет чаще появляться в новой части. Но не так просто взять его на весь киносезон ввиду высокой занятости. Но скажу так: эпизодическое появление в разных сериях возможно".

Интересные факты сериал "Наследие" 3 сезон

  • О том, что будет сиквел "Первородных", стало известно еще в августе 2017 года. Было объявлено, что автором станет Джули Плек, которая ранее занималась в числе прочего "Дневниками вампира".
  • Долгое время зрители не знали, кто именно исполнить роль главной героини. Только в день заказа телесериала было объявлено о назначении Даниэль Роуз Расселл.

Где смотреть сериал "Наследие" 3 сезон

На текущий момент выходят серии 2 части. Если вы желаете освежить в памяти события стартового киносезона или посмотреть свежие эпизоды, воспользуйтесь следующими ссылками:

Когда новые серии?

К сожалению, точной даты нет. Фанаты предполагают, что новые эпизоды выйдут по традиции в октябре 2020 года. Однако сейчас производство приостановлено, поэтому, возможно, сроки будут сдвинуты на 2021 год.

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