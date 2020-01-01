Наследие – 3 сезон
- Жанр: Драмы, Фэнтези, Детективы
- Год: 2020
- Страна: США
- Режиссер: Майк Карасик, Джеффри Уинг Шотц, Анджела Барнс Гомес
- Сценарист: Джули Плек, Л.Дж. Смит, Томас Брэндон
- Продюсер: Джина Джироламо, Маргарит МакИнтайр, Бретт Мэтьюз
- Количество серий: 16
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: Warner Bros. Television
- Актёры: Даниэль Роуз Расселл, Мэттью Дэвис, Кайли Брайант, Дженни Бойд, Ария Шахгасеми, Пейтон «Алекс» Смит, Куинси Фаус, Kaleb, Деметриус Бриджес, Бен Левин
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- Рейтинг Дни.ру: 7.5
- Рейтинг IMDb: 7.5
О сериале
Сюжет сериал "Наследие" 3 сезон
Сериал "Наследие" 3 сезон расскажет о буднях мистической школы "Сальваторе". Юная Хоуп Майклсон, девушки-близнецы Зальцман вместе с новообращенным оборотнем Ральфом Вейтом продолжат обучение. Однако стадии взросления будут сопровождаться традиционными для сверхъестественных созданий сложностями.
В 3 сезоне трудностей у необычных учеников прибавится. Тем более что некоторые персонажи, которые могут показаться положительными, скрывают страшные тайны. В третьей части сериала "Наследие" создатели обещают появление героев, которые напрямую связаны с "Дневниками вампира".
Что было в прошлых сезонах?
В 1 и 2 части сериала "Наследие" главной героиней была Хоуп Майклсон. Семнадцатилетняя девушка поступила в специальную школу для одаренных детей "Сальваторе", которой руководил сам Аларик Зальцман. Ученице сразу же объяснили первостепенное правило учебного заведения – никогда не рассказывать о секретах за ее пределами. Но буквально сразу же произошел эксцесс – превращение Рафаэля в волка, из-за чего учащиеся поняли о таящейся здесь опасности.
Съемочный процесс
Сериал "Наследие" получил хорошие отзывы, поэтому в начале 2019 года создатели проекта решили продлить его. Когда именно пройдут съемки 3 сезона, и когда выйдут новые серии, неизвестно. Сейчас многое зависит от ситуации с распространением эпидемии коронавируса. На текущий момент производство приостановлено.
Актеры и создатели о сериале
Даниэль Роуз Расселл, сыгравшая в "Наследии" Хоуп Майклсон, рассказала о своем герое: "Стиль моего персонажа очень прост: она одевает джинсы, футболку, кардиган и каблуки, которые больше подойдут Чудо-женщине. В отличие от Хоуп, я предпочитают острый стиль. Ношу модные куртки, изготовленные из кожи, и убийственные ботинки".
Создатель проекта Джули Плек рассказала о съемках 3 сезона: "Мы прекрасно понимаем, что персонаж Криса Вуда представляет интерес для зрителей. Они очень надеются, что он станет чаще появляться в новой части. Но не так просто взять его на весь киносезон ввиду высокой занятости. Но скажу так: эпизодическое появление в разных сериях возможно".
Интересные факты сериал "Наследие" 3 сезон
- О том, что будет сиквел "Первородных", стало известно еще в августе 2017 года. Было объявлено, что автором станет Джули Плек, которая ранее занималась в числе прочего "Дневниками вампира".
- Долгое время зрители не знали, кто именно исполнить роль главной героини. Только в день заказа телесериала было объявлено о назначении Даниэль Роуз Расселл.
Где смотреть сериал "Наследие" 3 сезон
На текущий момент выходят серии 2 части. Если вы желаете освежить в памяти события стартового киносезона или посмотреть свежие эпизоды, воспользуйтесь следующими ссылками:
Когда новые серии?
К сожалению, точной даты нет. Фанаты предполагают, что новые эпизоды выйдут по традиции в октябре 2020 года. Однако сейчас производство приостановлено, поэтому, возможно, сроки будут сдвинуты на 2021 год.
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