О сериале

Сюжет сериал "Чужак" 1 сезон

Сериал "Чужак" 1 сезон переносит зрителей в городок Чероки-Сити. Небольшой населенный пункт, находящийся в штате Джорджия, шокирован жестоким убийством местного паренька Фрэнки Питерсона. Детектив Ральф Андерсен собирает веские улики против тренера по бейсболу Терри Мейтленда, который обучал убитого тонкостям игры. Вина мужчины очевидна: его зафиксировали камеры слежения, опознали свидетели, на теле мальчишки найдены следы ДНК. Прокурор не сомневается, что Терри ждет смертная казнь или пожизненное заключение.

Но далее события сериала "Чужак" происходят совсем не так, как ждут зрители. В 1 сезоне на первый план выходит детектив-любитель по имени Холли. Темнокожая девушка находит взаимосвязь между Терри Мейтлендом и другими похожими убийцами в разных штатах, причем цепочка тянется далеко-далеко, всю ее не проследить. Проблема в том, что никто из обвиненных граждан не совершал преступления. Холли пытается убедить Ральфа Андерсена, что убийцей на самом деле является таинственное существо, живущее на свете много веков – оно как-то перевоплощается в конкретного человека и жестоко расправляется с детьми, избегая правосудия.

Процесс съемки

В июне 2018 года было официально объявлено, что адаптацией романа Стивена Кинга займется Ричард Прайс. В декабре текущего года была запущено производство сериала "Чужак" от HBO. На главную роль утвердили Бена Мендельсона, который снимался во многих голливудских фильмах, в том числе в картинах "Первому игроку приготовиться" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды". В январе 2019 года был окончательно сформирован актерский состав и начались съемки 1 сезона.

Актеры и создатели о сериале

Продюсер и режиссер Джейсон Бейтман, который так же сыграл в 1 сезоне "Чужака" бейсбольного тренера Терри, поделился в интервью с журналистами: "Мы попытались создать проект, вдохновляясь знаменитым фильмом "Сияние". Съемочная группа попыталась понять, что собой представляет зло, откуда оно берется".

Сценарист Ричард Прайс поделился своим мнением о создании персонажа Холли: "Поначалу я видел девушку совсем другой. Однако затем мы совершенствовали ее. Актриса использовала много латиноамериканских выражений, которые мы решили включить в картину".

Интересные факты о сериале "Чужак" 1 сезон

Согласно опросу зрителей из США, на январь 2020 года телесериал занимал второе место по популярности.

Стивен Кинг похвалил экранизацию. Более того, он сказал, что она лучше, чем его собственная книга.

У проекта несколько названий. Например, в прокате в испаноязычных странах он выходил как "Посетитель".

В книге можно найти упоминание о нынешнем президенте США Трампе. Кстати, глава государства заблокировал доступ Стивену Кингу в свой Твиттер.

Где смотреть сериал "Чужак" 1 сезон

10-серийный фильм можно посмотреть на различных сайтах: платных и бесплатных. Вот список источников:

Когда выйдут новые серии

Вряд ли стоит ожидать новых серий, так как проект закрыт. Финал первой части очень логичен и не предполагает продолжения.