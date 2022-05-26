Фиби увела Лео из семьи, а Прю строила козни: Что творилось за кадром сериала "Зачарованные"

Лента вышла на экраны в начале нулевых и сразу собрал толпы поклонников. Пожалуй, почти каждая девочка мечтала быть похожей на героинь сериала "Зачарованные", однако в жизни они оказались куда хуже своих персонажей.
К слову, американские фанаты назвали актрис, исполнявших главные роли, "красивыми, но мстительными". Пожалуй, самый громкий скандал был связан с уходом из сериала Шеннон Доэрти (Прю). Поговаривают, что она всегда хотела быть лидером, однако с большим трепетом создатели картины относились к Алисе Милано (Фиби). Именно это и бесило старшую из сестер, которая, по слухам, завидовала коллеге из-за молодости и роскошной груди. Поэтому Доэрти стала строить козни против Милано, а та в ответ придумывала свои заговоры.
В итоге соперницам поставили условие: первый зачинщик очередного конфликта вылетит из сериала. Исполнительница роли Прю продержалась недолго, и после нового скандала с ней разорвали контракт. Холли Мэри Комбс (Пайпер) обещала уйти вслед за уволенной коллегой по сериалу "Зачарованные", но хороший гонорар изменил ее решение.
Еще один громкий скандал связан с любовными отношениями на площадке. Дело в том, что Алиса Милано увела из семьи Брайна Краузе (Лео). Причем жена актера безумно ревновала его к Холли Мэри Комбс, а надо было, как оказалось, к другой зачарованной сестре. Пресса писала, что супруга актера поймала парочку прямо в супружеской ложе, после чего подала на развод. Отношения коллег по сериалу "Зачарованные" в итоге продлились недолго.