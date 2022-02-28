Новая возлюбленная отказавшегося от дочери актера "Кадетства": У нас свои отношения

Актер Александр Головин не общается с наследницей.

Звезда сериала "Кадетство" 33-лений Александр Головин встречается с коллегой по цеху Александрой Поповой. Нынешнюю возлюбленную не смущает скандальное прошлое актера. Головин, напомним, три года назад впервые стал отцом. В воспитании внебрачной дочери Оливии он не участвует, общаться отказывается. Алименты артист платит по решению суда.

Тот факт, что у Александра Головина где-то подрастает ребенок, Александру Попову не тревожит. Актриса уважительно относится к прошлому любимого и его выбору. Попова считает, что оценивать людей по делам давно минувших дней нельзя.

"У нас свои отношения", – заявила 34-летняя Александра в эфире шоу НТВ "Звезды сошлись".

Попова подчеркнула, что ее роман с Головиным развивался постепенно и приобрел осознанность. Дочь и конфликт с матерью крохи для актера уже в прошлом, говорит девушка.

Сам артист из сериала "Кадетство" добавил, что исправно платит ребенку алименты. Головин хочет детей в будущем, но на данном этапе к роли родителя не готов. "Мы молоды, порывисты, у нас пока не тот этап" – заявил Александр.

Напомним, более трех лет назад Александр Головин закрутил роман на съемочной площадке с гримером Светланой Белогуровой. Любовь актера к девушке закончилась в тот момент, когда она сообщила ему о беременности. Когда малышка Оливия родилась, Александр отказался ее признать. Белогурова пошла в суд и обратилась к телевизионщикам. В итоге Фемида заставила Головина пройти ДНК-экспертизу на определение родства с девочкой. Тест подтвердил отцовство. Звезде "Кадетства" присудили алименты – 22 тысячи рублей.