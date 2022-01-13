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Отказ от дочери, ДНК-тест и заявление в полицию: как Головин из "Кадетства" получил скандальное реноме

Отказ от дочери, ДНК-тест и заявление в полицию: как Головин из "Кадетства" получил скандальное реноме

13 января звезда сериала "Кадетство" отмечает день рождения. Александру Головину 33 года.
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Карьера актера Александра Головина началась очень рано. Еще будучи школьником, он снялся в фильме-сказке "Повелитель луж". В период с 2002 по 2012 год Александр появился в десятке выпусков киножурнала "Ералаш". Широкую известность Головин получил после выхода на экраны сериала "Кадетство". В ленте он сыграл юношу Максима Макарова, который влюблен в молодую преподавательницу этики и эстетики Полину Сергеевну Ольховскую.

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С момента выхода картины о кадетах Суворовского училища прошло 15 лет. Творческая биография Головина с тех пор пополнилась множеством киноработ, однако повторить успех "Кадетства" они не смогли. Ко всему прочему с некоторых пор артист регулярно вляпывается в скандалы, которые бьют по его репутации.

Александру Головину постоянно приписывают романы с коллегами по цеху. Ходили слухи, что перед обаянием актера не смогли устоять вокалистка Лера Козлова, актриса Линда Табагари, звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова. Между тем самая громкая интрижка у знаменитости случилась в 2017-м на площадке фильма "Женщины против мужчин: Крымские каникулы". Тогда Александр Головин закрутил любовь с гримером Светланой Белогуровой. В результате этой мимолетной страсти в 2018 году на свет появилась маленькая Оливия.

Признать ребенка Головин отказался. На этом история могла бы закончиться, но Белогурова оказалась не из робкого десятка. Светлана пошла на бывшего войной. Она обратилась к редакторам скандального ток-шоу, получила поддержку известного адвоката Кити Гордон и вынудила Александра пройти ДНК-тестирование. В итоге суд официально признал звезду "Кадетства" папой маленькой Оливии. Артисту назначили алименты. Головин даже хвастался в соцсетях, что смог снизить ежемесячную выплату до 22 тысяч рублей.

Летом минувшего года Александр Головин опять попал в некрасивую ситуацию. Знаменитость обвинили в сексуальных домогательствах. Актриса Дарья Митичашвили обратилась в полицию. Девушка заявила, что Головин залез ей под юбку, хотя она была против и демонстрировала свое несогласие. Головин отказался комментировать ситуацию. Представители Александра тем временем выдвинули встречные обвинения. Дескать, Митичашвили оболгала звезду ради пиара.

Сам Александр Головин говорит, что слишком доверчив и любвеобилен. По словам артиста, к созданию семьи он не готов. На брак он решится только в том случае, если встретит девушку, с которой ему захочется прожить всю жизнь.

Несмотря на реноме ветреного сердцееда, артист все еще пользуется популярностью у девушек. Так, например, актриса Дарья Мельникова не скрывает, что до замужества была влюблена в звезду "Кадетства". Головин так и не ответил Мельниковой взаимностью, чем, возможно, уберег ее от судьбы Белогуровой, которая сейчас вынуждена одна растить ребенка.

Поговаривают, что сейчас у звезды "Кадетства" новое увлечение. Александру Головину приписывают отношения с коллегой по цеху Александрой Соботковской. Дескать, парочка даже летала на совместный отдых на Бали.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 13:38
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Гость943601
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Из какой помойки истории пытается выползти ЭТО чмо? На хрен он никому не упал.
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