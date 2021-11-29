Любвеобильного Головина из "Кадетства" не узнали во время поедания свиного пениса

Поклонники сериала "Кадетство" не узнали актера Александра Головина. Артист появился на экранах с каре. Прическа, по мнению фанатов, преобразила звезду.
32-летняя знаменитость участвует в проекте телеканала НТВ "Фактор страха". Головин в числе других отечественных звезд проходит различные испытания, которые тестируют их на прочность. В свежем выпуске проекта звезде сериала "Кадетство" пришлось есть пенис и мозги свиньи. Александр справился с задачей поборов отвращение и рвотный рефлекс.
Напомним, в прошлом году Александр Головин оказался в центре скандала. Гример Светлана Белогурова подала в суд на знаменитость. С помощью Фемиды и ДНК-теста девушка доказала, что Александр является биологическим отцом ее дочери. Звезду "Кадетства" обязали платить малышке алименты. Артист между тем отказался признать ребенка, которому в апреле исполнилось три года. В одном из интервью он заявил, что очень доверчив и любвеобилен.
Головин и Белогурова впервые встретились на съемках фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Любовь Александра к Светлане закончилась, когда она сообщила ему о беременности.
В 2019-м появились слухи, что Александр Головин встречается с коллегой по цеху Ангелиной Поплавской. Знаменитости сплетни никак не комментировали, однако в свет выходили вместе. Поговаривают, что этот роман начался на площадке фильма "Буран".