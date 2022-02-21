Собранная по частям звезда "Папиных дочек" получила печальную новость от медиков: не хочет на тот свет

Звезде ситкома "Папины дочки" требуется очередное хирургическое вмешательство. 34-летний Михаил Казаков пожаловался на жуткие боли.
В середине 2020-го актер упал с высоты пятого этажа. Михаил искал красивое место для съемок, проявил неосторожность и сорвался вниз. Медики чудом спасли жизнь Казакову.
Звезда "Папиных дочек" заработала 22 компрессионных перелома обеих ног. Михаил перенес несколько хирургических вмешательств. Кости в конечностях артиста собирали по частям. Здоровье Казакова не восстановилось до сих пор.
В свежем интервью Михаил Казаков признался, что должен был находиться в инвалидном кресле почти три года, но не выдержал и уже через семь месяцев встал на костыли. Поспешность вышла актеру боком – спустя время у Казакова усугубились проблемы с одной ногой.
Звезда "Папиных дочек" прошла обследование в военном госпитале Санкт-Петербурга. Доктора сообщили Казакову печальную новость – требуется "заново собрать" ногу.
Морально актер не готов к операции. Хирургическое вмешательство он пока отложил. "Шесть часов был на том свете, неохота снова", – посетовала знаменитость.
Михаил Казаков испытывает адские боли в конечностях, но продолжает передвигаться на своих двоих. От костылей и коляски актер категорически отказывается.