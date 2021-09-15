"Моя красотка!": Губерниев не устоял перед Ковальчук из "Тайн следствия"

Актриса и телеведущий встретились на вечеринке.

Вот уже 20 лет Анна Ковальчук воплощает на экране образ сыщика Марии Швецовой. По мнению поклонников, с момента премьеры проекта "Тайны следствия" исполнительница не растеряла своей красоты, боле того, стала еще привлекательнее.

Не устоял перед очарованием Анны Ковальчук и телеведущий Дмитрий Губерниев. Известный комментатор встретил звезду "Тайн следствия" на презентации, которую устроил телеканал "Россия 1".

Губерниев и Ковальчук на вечеринке сделали совместное фото. Кадр Дмитрий опубликовал среди прочих в личном инстаграм-аккаунте.

"Любимая актриса и партнерша Анна Ковальчук, моя красотка!" – восхищался Дмитрий Анной.

Подписчики телеведущего осыпали Анну Ковальчук комплиментами. Звезда "Тайн следствия" выглядит великолепно, считают обитатели Интернета.

"Анна Ковальчук – это женщина которая заслуживает уважения и восхищения👏👏👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Анна такая красивая😍😍😍😍", "Ковальчук вообще не меняется💜💛", – рассуждают пользователи Сети.

Отметим, что на вечеринке с Дмитрием Губерниевым и Анной Ковальчук были замечены генеральный директор канала Антон Златопольский, телеведущая Дарья Златопольская, сценарист Григорий Шестаков и другие. По словам Губерниева, в компании ВГТРК от трудится уже 21 год.