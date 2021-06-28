Близкие Ковальчук подтвердила их роман с Харламовым

Недавно звездные любовники отдыхали в Сочи в компании Ильи Прусикина и Софьи Таюрской. Пользователи сети и поклонники тут же убедились в том, что между Ковальчук и Харламовым не просто дружба. Но никакой реакции на догадки не последовало.
Однако даже близкие пары уже не могут скрывать данного факта. Недавно сестра Екатерины Анна Ковальчук стала гостье программы "Вечерний Ургант" на "Первом канале". В свойственной манере Иван спросил актрису о возможном романе родственницы с Харламовым. Анна сдержала эмоции и смогла не выдать все карты, а лишь кратко заявила:
"А не надо завидовать!".
Примечательно, что Харламову часто приписывают романы с медными персонами. Так, например, однажды он отдыхал в караоке вместе с артисткой Яной Кошенной. После этого все начали утверждать, что они встречаются.
Отметим, что недавно Гарик Харламов появился на публике в неухоженном виде, чем шокировал коллег и поклонников. В своих социальных сетях юморист опубликовал забавный ролик с реакцией на провал российских футболистов на чемпионате Европы.
Также напомним, что на днях Кристина Асмус, бывшая супруга Харламова, прокомментировала слухи о возможном романе с Олегом Меньшиковым. Актриса заявила, что у них безумная взаимная любовь.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к любовницам?
Мне 34 ,а я все еще одинока
Подскажите проверенную гадалку?1
Отношения
Что делать?
Даня Милохин
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
У вас уже пошли дожди?