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Шоу-бизнес
Близкие Ковальчук подтвердила их роман с Харламовым

Близкие Ковальчук подтвердила их роман с Харламовым

Екатерину Ковальчук и Гарика Харламова давно подозревают во взаимной симпатии, однако, пара никак не комментирует эту информацию.
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Недавно звездные любовники отдыхали в Сочи в компании Ильи Прусикина и Софьи Таюрской. Пользователи сети и поклонники тут же убедились в том, что между Ковальчук и Харламовым не просто дружба. Но никакой реакции на догадки не последовало.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Однако даже близкие пары уже не могут скрывать данного факта. Недавно сестра Екатерины Анна Ковальчук стала гостье программы "Вечерний Ургант" на "Первом канале". В свойственной манере Иван спросил актрису о возможном романе родственницы с Харламовым. Анна сдержала эмоции и смогла не выдать все карты, а лишь кратко заявила:

"А не надо завидовать!".

Примечательно, что Харламову часто приписывают романы с медными персонами. Так, например, однажды он отдыхал в караоке вместе с артисткой Яной Кошенной. После этого все начали утверждать, что они встречаются.

Отметим, что недавно Гарик Харламов появился на публике в неухоженном виде, чем шокировал коллег и поклонников. В своих социальных сетях юморист опубликовал забавный ролик с реакцией на провал российских футболистов на чемпионате Европы.

Также напомним, что на днях Кристина Асмус, бывшая супруга Харламова, прокомментировала слухи о возможном романе с Олегом Меньшиковым. Актриса заявила, что у них безумная взаимная любовь.

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Фото: Anna Salynskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
28 июня 2021, 11:42 Источник: Шоу "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник
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Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

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