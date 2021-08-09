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Сериалы
"Мы то на кухне, то на койке": Кравченко рассказала о порочном сближении с Добронравовым

"Мы то на кухне, то на койке": Кравченко рассказала о порочном сближении с Добронравовым

Татьяна Кравченко поведала о чувствах к коллеге по цеху.
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Татьяна Кравченко и Федор Добронравов много лет играли мужа и жену в сериале "Сваты". Знаменитости много времени проводили на площадке и очень сблизились. В какой-то момент исполнительница роли Валюхи Будько поняла, что влюбляется в партнера.

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 Татьяна Эдуардовна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко актриса

 Федор Викторович Добронравов

Федор Викторович Добронравов актер

По словам Кравченко, увлечься Добронравовым было очень легко. У знаменитостей было много нежных, наполненных любовью сцен. "Мы то на кухне, то на койке в третьих "Сватах", – поведала артистка. Кроме того, Татьяна обнаружила, что Федор – потрясающий муж.

Осознав свои порочные чувства к коллеге по цеху, Кравченко испугалась. "Стоп, нельзя", – сказала себе знаменитость.

Звезда "Сватов" охарактеризовала Федора Добронравова как отличного семьянина, отца и дедушку. Татьяна Кравченко не скрывает своих чувств от партнера. Она публично говорит о любви к Добронравову, мечтает и дальше работать вместе с ним над новыми проектами.

Отметим, Федор Добронравов много лет счастливо женат. Ранее в интервью Татьяна Кравченко отмечала, что актер души не чает в своей супруге Ирине. "Он аккуратно остудил мои чувства, деликатно дал понять, что это наваждение, которое скоро пройдет", – рассказывала исполнительница роли Валюхи. Сегодня звезды "Сватов" считают друг друга лучшими друзьями.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2021, 13:35 Источник: Teleprogramma.pro • Требует проверки
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