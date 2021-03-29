Яковлев возвращается: обнародована дата премьеры сериала "Милиционер с Рублевки"

Володя Яковлев – любимый многими герой телепроекта "Полицейский с Рублевки" вновь появится на экранах. Новое детище сценариста, продюсера и шоураннера Ильи Куликова "Милиционер с Рублевки" расскажет о прошлом стража порядка, о первых делах, которые тому пришлось расследовать.
Играет молодого Володю Яковлева актер Артем Сучков. Между тем, персонаж сохранит фирменные черты, которыми его ранее наделил артист Сергей Бурунов.
"Милиционер с Рублевки" увидит свет 12 апреля. Ситком будет выходить на ТНТ с понедельника по четверг в 21:00.
В свежем сериале восемь эпизодов. Проект расскажет зрителям о жизни в 90-е. В центре внимания выпускник Школы милиции Яковлев, только начинающий службу. Новичку Володе поручают ряд странных дел. Работать стражу порядка придется с отрешенным от реальности следователем Гудковой.
Окунувшись в оперативную работу, Володя Яковлев поймет, как далека она от его представлений о службе. Новоиспеченный милиционер получит первую взятку, узнает еще одно значение слова "пропеллер", поймет, что некоторым делам надо отдавать больше времени и сил, так как за них сулят хорошую премию.
Роль следователя Гудковой исполнила Ольга Виниченко. Брата Яковлева вновь сыграл Артем Жигулин. Образ начальника милицейского отдела примерил Юрий Грубник.
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