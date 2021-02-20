Убивший актрису выстрелом в рот продюсер оставил огромное наследство

В 2003 году на вилле известного музыкального продюсера Фила Спектора нашли тело женщины, которая была убита выстрелом в рот. Ею оказалась 40-летняя звезда сериалов "18 колес правосудия", "Черный скорпион", "Удивительные истории" и других Лана Кларксон.
Как удалось выяснить следствию, Спектор и Кларксон познакомились вечером накануне трагедии в одном из клубов Лос-Анджелеса. Продюсер положил глаз на актрису и пригласил ее к себе. После долгих уговоров Лана согласилась поехать с Филом, который в тот момент находился под действием запрещенных веществ.
В 2009 году суд приговорил Фила Спектора к 19 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство и незаконное хранение оружия. В январе 2021-го продюсер скончался в тюрьме от осложнений связанных с коронавирусной инфекцией.
Журналистам удалось выяснить, что Спектор оставил после себя внушительное наследство. Дочь Фила, Николь, получит электрогитары солиста коллектива The Beatles Джона Леннона, а также записку, которую вокалисту в свое время написала супруга Йоко Оно. У умершего нашли запонки с бриллиантами. Их Филу Спектору дарил кумир миллионов Элвис Пресли.
Коллекционеры со всего света надеются, что наследница продюсера устроит аукцион. Продажа вещей знаменитостей может принести дочери Фила Спектора миллионы долларов.
Отметим, Фил Спектор – известная фигура в музыке. В свое время продюсер изменил взгляд индустрии на звукозапись и аранжировку. Именно он придумал технику "стена звука", которой пользуются до сегодняшнего дня. Спектор работал с многими известными музыкантами. Пик картеры Фила пришелся на шестидесятые. Следующие 30 лет продюсер почивал на лаврах и тратил заработанные деньги на алкоголь и наркотики.
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