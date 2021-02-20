Почему Ольга Фадеева из сериала "Солдаты" исчезла с экранов на пике славы

Сериал "Солдаты" выходил на экраны десять лет. Лента является одним из самых долгоиграющих проектов на российском телевидении. Картина о буднях отечественной армии сделала артистов, в ней играющих, настоящими звездами.
"Солдаты" стали счастливым билетом для Ольги Фадеевой.
Молодая артистка много лет играла медсестру Ирину Пылееву. Работа в популярном проекте
послужила прекрасным стимулом для развития карьеры девушки.
На пике славы Ольга Фадеева внезапно пропала с экранов. Артистка перестала выходить в свет и давать интервью. Любые предложения о работе отвергались звездой "Солдатов".
Ходили слухи, что Фадеева ушла из профессии, однако впоследствии выяснилось, что артистка на время сосредоточилась на делах семьи. В 2008 году Ольга вышла замуж. С избранником, каскадером и продюсером Александром Самохваловым, звезда сериала "Солдаты" познакомилась на съемках боевика "Непобедимый". Фадеева с первого взгляда влюбилась в постановщика трюков.
В 2009 году Ольга родила сына Алексея. Актриса, ее муж и отпрыск поселились в загородном доме в Подмосковье.
По словам Ольги Фадеевой, кино она не бросила, но изменился ее подход к выбору ролей. Артистка теперь соглашается на съемки только в том случае, если считает сценарий подходящим. Знаменитость благодарит судьбу за то, что имеет возможность выбирать проекты. По словам Ольги, она редко видит хорошие предложения. Утратить популярность Фадеева не боится, так как актерство для нее – любимое дело, а не инструмент для славы и обогащения.
Сейчас знаменитость работает в сериале "Казанова в России". Телепроект снимают Илья и Антон Чижиковы. Действия картины развиваются в России, в эпоху дворцовых переворотов.
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