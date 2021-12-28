Брак звезды турецкого сериала "Черно-белая любовь" Ибрагима Челиккола рухнул

Звезда сериала "Черно-белая любовь" Ибрагим Челиккол разводится с женой

39-летний актер турецких сериалов Ибрагим Челиккол разводится. Брак звезды ленты "Черно-белая любовь" не прошел проверку на прочность.

Ибрагим Челиккол и его супруга Михре Мутлу сами сообщили о разрыве журналистам. Как оказалось, бракоразводный процесс уже запущен и проходит мирно. Между пока еще супругами нет имущественных споров. Нет у Ибрагима и Михре конфликта по поводу опеки над сыном Али.

Напомним, звезда турецких теленовелл Ибрагим Челиккол и дизайнер Михре Мутлу стали мужем и женой в 2017 году. Свадьбу пара сыграла у Александрийского маяка. В 2019-м у пары появился ребенок. Семейство проживало на ферме, где держало хозяйство.

Как признались Ибрагим и Михре, последние несколько месяцев они усиленно работали над отношениями. Супруги многое сделали ради того, чтобы их брак не развалился. Челиккол и Михре хотели сохранить семью ради ребенка, но у них ничего не вышло. В итоге артист и его супруга заключили двустороннее соглашение о разводе.

"Моя жена – мой самый большой сторонник. Даже настолько, что иногда она думает обо мне больше, чем я. Ее поддержка дает мне силы. Вот что для нас значит быть семьей", – говорил ранее о своей супруге актер из сериала "Черно-белая любовь".

Поклонники уверены, что Ибрагим Челиккол не долго будет одинок. Красавца–актера обожают женщины.