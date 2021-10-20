Немощная старушка: вид Остроумовой в инвалидной коляске вызвал шок

Недавно в театре им. Моссовета состоялась премьера спектакля "Восемь любящих женщин". Роль Бабушки в постановке сыграла звезда кино и сериалов Ольга Остроумова.
На сцене 74-летняя Остроумова перевоплощается в немощную старушку, которая на закате жизни осталась без крыши над головой. Ольгу Михайловны выкатывают к зрителям на инвалидной коляске. Обычно в этот момент зал замирает от шока.
Остроумова не суеверна, поэтому садиться в кресло не боится. Актриса не задумываясь выполняет указания режиссера, ведь это ее работа. "Мне ничего не страшно!" – говорит звезда. Как отмечает артистка, пока идет спектакль она успевает вдоволь набегаться по сцене и даже исполнить трюки.
На первый взгляд героиня Ольги Михайловны может показаться эгоистичным, хитрым и манипулирующим человеком. Актриса оправдывает своего персонажа. По словам Остроумовой, Бабушка борется за выживание. Она дрожит над своими акциями ведь это единственное, что у нее осталось. "Мою героиню нужно только пожалеть", – рассуждает актриса.
Премьера спектакля "Восемь любящих женщин" прошла с большим успехом. Билеты на постановку раскупают как горячие пирожки.
Напомним, в декабре 2020 года Ольга Остроумова потеряла мужа и коллегу по цеху Валентина Гафта. Знаменитости были в браке 26 лет. Стоя у гроба любимого супруга, Остроумова призналась, что для нее счастье и большая честь прожить бок о бок с Гафтом все эти годы. Актриса старалась быть избраннику товарищем и защитником.
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