Актер сериала "Очень странные дела" женился на певице с мировым именем

В минувший понедельник, 7 сентября, Дэвид Харбор и Лили Аллен получили от властей разрешение на брак. Документ действует в течение года, однако влюбленные не захотели ждать. Уже через пару дней актер сериала "Очень странные дела" и вокалистка сыграли свадьбу.
Церемония проходила в Лас-Вегасе, в часовне Грейсленд. Влюбленных соединил регистратор, облаченный в костюм Элвиса Пресли. Почетными гостями торжества стали дочери Лили Аллен от предыдущего брака – Этель, которой восемь лет, и семилетняя Марни.
Молодожены уже похвастались снимками с церемонии в соцсетях. "Народная принцесса вышла замуж за своего преданного, не благородных кровей, но доброго владельца кредитной карты", – подписал фотографии Дэвид Харбор.
Артист отметил, что в этот счастливый деть небо над их головами было пепельным, из-за того, что в миле от часовни пылает целый штат. Также Харбор напомнил о пандемии, которая и не думает затихать.
Радостное событие Дэвид и Лили отметили бюджетно – перекусили в ближайшем фастфуде. Интересно, что на наряде невесты влюбленные решили не экономить. Вокалистка выбрала платье от Dior за четыре тысячи долларов.
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